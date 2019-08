Il dolore di Sara | ex dell' omicida che ha ucciso il suo migliore amico | La gente

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) “Mi hanno detto cosa era accaduto e mi è crollato il mondo addosso. Poi ho visto tutti quei messaggi su Facebook: è stato terribile”. A parlare al Corrierea Sera è, giovane fidanzata del 23enne Alberto Pastore cheieri ha accoltellato in strada il suoYoan Leonardi, e poi l’ha lasciato morente, fuggendo in auto. Dopo l’omicidio, il ragazzo ha postato un messaggio su Facebook e addirittura un video su Instagram, in cui ha spiegato le motivazioni del suo gesto.Tutto è accaduto dopo una lite in un piazzale alla periferia di Comignago (Novara). All’origine del gesto potrebbe esserci una rivalità in amore, anche se la 19ennenega:Eravamo solo amici. L’ho conosciuto dopo essermi fidanzata con Alberto e ogni tanto si usciva tutti insieme in compagnia ... Quando tra me e Alberto ...

