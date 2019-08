Avanti con le trattative M5s-Pd Di Maio punta al Viminale Rumors

Uccide l'amico dAvanti al pub - poi confessa sui social network : "L'ho fatto per amore" : Due ragazzi di 23 anni stavano parlando in auto, poi uno ha ucciso l'altro a coltellate. L'assassino è scappato e, inseguito dai carabinieri, è uscito di strada. Nel frattempo ha ammesso tutto su Facebook e con un video su Instagram

Zingaretti : “Andiamo Avanti - ma serve un governo di svolta”. Oggi possibile nuovo incontro col M5S : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità». A Roma potrebbero arrivare anche Casaleggio e Grillo

Tennis - Donna Vekic e la fine della relazione con Wawrinka : “si guarda Avanti - i ragazzi ci provano sempre con me” : La Tennista croata ha confermato la fine della relazione con Wawrinka, svelando di ricevere molte attenzioni dal sesso maschile La relazione tra Donna Vekic e Stan Wawrinka è ormai terminata, i due Tennisti si sono lasciati dopo diversi anni, preferendo compiere scelte personali diverse. AFP/LaPresse Un rapporto ormai ossidatosi, la cui fine ha comunque fatto rumore all’interno del circuito, considerando la lunga durata di questa ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Kolarov riporta Avanti la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAGLIARI-Brescia 0-1 62′: CASTRO! GOL ANNULLATO! Dopo il gol annullato a Donnarumma, anche il tap-in del Pata è stato annullato. SAMPDORIA-Lazio 0-3 62′: IMMOBILE! DOPPIETTA DEL NAPOLETANO! tris DELLA Lazio! TORINO-SASSUOLO 2-0 55′: ZAZA!!! CARAMBOLA PAZZESCA E 2-0 GRANATA! Sul tiro di Belotti, Zaza la devia con il tacco e la traiettoria inganna Consigli. Poco fa, doppio ...

Cessione Sampdoria - Massimo Ferrero se la prende con i tifosi : “insultarmi dAvanti ai bambini non è bello” : Il presidente della Sampdoria ha espresso il proprio disappunto per il comportamento nei suoi confronti dei tifosi doriani La trattativa per la Cessione della Sampdoria prosegue, Massimo Ferrero e il gruppo guidato da Vialli continuano a trattare per chiudere entro il mese di settembre. L’attuale numero uno del club doriano non ha però apprezzato il comportamento degli ultimi giorni mostrato dai tifosi, colpevoli di averlo insultato ...

Governo - M5S e Pd vanno Avanti. Conte : «Chiusa stagione con la Lega». I Dem : «Fico ottimo punto di partenza : Il premier dimissionario Giuseppe Conte ha rotto un silenzio che durava da giorni per mettere il turbo all'alleanza fra Pd e Movimento Cinque stelle: «Per quanto mi riguarda, la stagione...