Zingaretti : "Per una soluzione bisogna ascoltarsi a vicenda" : Roma, 26 ago (AdnKronos) - "bisogna ascoltare a vicenda le ragioni degli uni e degli altri, sino a oggi non è stato così, mi auguro che accada nelle prossime ore", rompe il silenzio Nicola Zingaretti e lo fa rivolgendosi al Movimento 5 Stelle. Il segretario sta riunendo al Nazareno la cabina di regi

Zingaretti a Di Maio : 'Discontinuità su nomi governo' - base M5S in crisi per intesa col PD : Zingaretti e Di Maio continuano a lavorare senza sosta per un'intesa di governo da certificare di fronte al Presidente della Repubblica, ma a 24 ore dal nuovo (e ultimo) giro di consultazioni al Quirinale non mancano segnali di tensione tra i M5S e PD. Se la base “dem” non sembra soffrire l'idea di un avvicinamento al Movimento di Grillo e Casaleggio, lo stesso non si può dire per attivisti e simpatizzanti 5 stelle, in buona parte scettici se ...

Quelle pressioni su Nicola Zingaretti Per dire ok a Giuseppe Conte - l'incolore politico : Il presidente del Consiglio uscente viene dipinto dai suoi sostenitori come uno statista super partes. Ma è tutto l'opposto. Ed è la cosa più lontana dal concetto di discontinuità chiesto dal segretario Pd. Che ora ha tre strade davanti La crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà" Consultazioni, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio in trattativa: sarà un premier donna?" La corrida cieca della crisi macha. Due nomi per ...

Zingaretti : "Per una soluzione bisogna ascoltarsi a vicenda" : Roma, 26 ago (AdnKronos) - "bisogna ascoltare a vicenda le ragioni degli uni e degli altri, sino a oggi non è stato così, mi auguro che accada nelle prossime ore", rompe il silenzio Nicola Zingaretti e lo fa rivolgendosi al Movimento 5 Stelle. "Almeno io continuo a lavorare per una soluzione seria -

Crisi - il giorno decisivo per sciogliere il nodo Conte. Zingaretti : “Ascoltiamoci a vicenda”. Vertice tra i big del M5s – LA DIRETTA : L’ultimo giorno di trattative potrebbe essere quello della svolta. E potrebbe anche non essere l’ultimo. Dopo un week end di “spiragli” e avvicinamenti continua il dialogo tra Movimento 5 stelle e Pd per provare a creare un nuovo governo. Sul tavolo, al momento, c’è solo un’ipotesi: quella del ritorno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Un nodo che ormai tocca a Nicola Zingaretti sciogliere: nel senso che è il ...

Governo - Zingaretti accerchiato nel Pd : pressing dei renziani per il sì a Conte : È un passaggio difficile quello che Nicola Zingaretti deve affrontare nelle prossime 48 ore. Il colloquio telefonico con Luigi Di Maio non è servito a far capire all'interlocutore...

Crisi - Zingaretti : “Discontinuità garantita anche da cambio di persone. Italia non capirebbe un rimpastone del vecchio governo” : “Noi pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba esser garantita anche da un cambio di persone. È la posizione che ho sempre sostenuto e che ribadisco, convinto che si troverà una soluzione in un confronto reciproco, capendoci e interloquendo”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito. “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto. ...

Governo - diretta – Di Maio a Zingaretti : “Conte unico nome”. Il segretario Pd fa conferenza stampa e non parla del premier : “No a rimpastone - ma faremo di tutto per trovare una soluzione” : Terzo giorno di trattative Pd-M5s e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. In mattinata, dopo che dal fronte democratico è arrivata la proposta di puntare su Roberto Fico, c’è stata una telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico 5 stelle è rimasto fermo sulla sua linea: “tutto il Movimento è leale a Giuseppe Conte, nostro unico nome”. Il ...

Governo - diretta. Di Maio : «Conte unico nome per M5S». Renziani in pressing : Zingaretti dia l'ok : Nuova telefonata stamani tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha...

"Sostegno a Zingaretti - anche con sì a Conte". I renziani fanno sapere... : “Totale sostegno al segretario Zingaretti, sia che dica sì a Conte, sia che dica no”. È quanto affermano all’Ansa fonti qualificate renziane, commentando quanto emerso dopo la nuova telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti.Le stesse fonti sottolineano il “compiacimento” per aver “dato l’assist che ha messo in difficoltà Salvini” ed evitato la corsa al voto. Ora ...

Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la trattativa : la trincea M5s e le resistenze del Pd (Zingaretti e Gentiloni in testa) : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...

Governo : da Zingaretti no a Conte - ma sui social per tanti ‘tutto meglio di Salvini’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Definire ‘base’ chi interagisce sui social è forse troppo. Ma il mood dei simpatizzanti Pd che hanno preso un smartphone per commentare l’ultimo post di Nicola Zingaretti, è abbastanza orientato: tutto tranne il ritorno di Salvini al Governo. Questo il sentimento prevalente tra gli oltre duemila che hanno commentato l’ultimo post del segretario Pd su Facebook nel quale ha ribadito ...