Scontro tra un’auto e un pulmino dei disabili | 5 feriti ad Arezzo 

Scontro aereo a Maiorca : intera famiglia distrutta - tra le vittime l’italiano Cedric Leoni : C'è anche l'italiano Cedric Leoni tre le vittime del terribile incidente aereo costato la vita a sette persone domenica pomeriggio a Maiorca, in Spagna, dove un elicottero e un aereo ultraleggero si sono scontrati sopra i cieli di Inca prima di schiantarsi al suolo. Cedric, nativo di Roma, era il pilota dell'elicottero Bell 206 Long Ranger che stava trasportando una intera famiglia di turisti tedeschi composta da padre, madre e due figli piccoli ...

Governo - tra M5S e Pd Scontro su Conte. Zingaretti : «Discontinuità sui nomi». Gelo M5S : «La soluzione è lui» : Governo, un'altra giornata di trattative tra M5S e Pd con qualche passo avanti, ma anche altri laterali. Il nodo centrale, ad oggi, è la figura di Giuseppe Conte sul quale (per ora) i...

Crisi di Governo : continua la trattativa tra Pd e M5s - ma è Scontro sul Conte bis : La trattativa tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo Governo va avanti, ma restano le divergenze sulla riforma costituzionale e soprattutto sul nome del premier. Mentre per Luigi Di Maio la riconferma di Giuseppe Conte a presidente del Consiglio sarebbe una condizione necessaria per il successo dell'accordo, Zingaretti ribadisce la volontà dei dem di "avere una nuova fase politica, serve discontinuità".

Incidente Messina - Scontro tra auto e scooter : Aurora muore a 14 anni mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...

Governo - tra Pd e M5S Scontro su Palazzo Chigi. Di Maio avverte Zingaretti : ho un'alternativa : ROMA «Non vorrei che lunedì mi trovassi con Di Maio premier in nome e per conto di Salvini. Mi chiedo davvero se in queste condizioni sia sensato continuare a trattare...»....

