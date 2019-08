Malcuit in partenza – Cambiano le gerarchie sulla fascia destra

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 26 agosto 2019)– Il Corriere dello Sport apre ad altri scenari di mercato in merito ai terzini azzurri. Il più probabile in uscita è Hysaj ma potrebbero esserci clamorosi cambiamenti Kevin, differentemente rispetto a quanto tutti pensassimo, potrebbe essere in uscita dal Napoli. L'esordio in campionato di Elseid Hysaj ed i ripetuti sondaggi da club francesi su, lasciano intendere, così come conferma il quotidiano, che il partente non sia l'albanese. Dopo un anno in azzurro potrebbe essere agli sgoccioli l'avventura in azzurro di Kevin. La cessione del francese potrebbe risolvere il sovraffollamento sull'out destro.

armandodinardo : @MarcoDiMaro A me puzza la situazione Malcuit. Potrebbe essere lui “lo straniero” in partenza - gigginotweet : @scottotweet Hysaj resta e parte Malcuit, mi rifiuto di pensare alla doppia partenza Tonelli-Chiriches. Anche Verdi può restare. - castaldi_dario : @SpudFNVPN Oltre Chiriches anche malcuit in partenza come ci fece capire il prescelto? -