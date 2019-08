Inter col botto | c' è già la mano di Conte | 4-0 al Lecce | Lukaku conquista San Siro

C'è una circolare del ministero dell'Interno che sta minando la lotta alla mafia : L'associazione AddioPizzo lancia l'allarme: una decisione del Viminale riduce l'assistenza alle vittime Matteo Salvini e la lotta alla mafia: tante parole, ma poi danneggia le vittime"

Stragi nazifasciste - Mattarella a Fivizzano : “Barbarie annientano Interi secoli di civiltà in un momento. Bandire odio e avversione tra popoli” : “Il significato della cerimonia di oggi rappresenta ricordo, appello al sentimento e alla riconciliazione: furono insieme italiani e tedeschi a scatenare la follia omicida contro la popolazione inerme fatta di anziani, bambine e donne, qualcuna anche in stato di gravidanza. Di fronte a quei crimini siamo qua, tedeschi e italiani, a chinare il capo verso le vittime, a invocare perdono, accanto alle sovrastanti e assolute colpe personali di ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : un fulmine colpisce un albero nei pressi del percorso - sei spettatori feriti e terzo giro Interrotto : Si annuncia un’ultima giornata particolarmente intensa per il PGA Tour Championship 2019, ultimo atto della corsa verso il titolo della FedEx Cup in corso di svolgimento sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d’America). L’organizzazione è infatti stata costretta a sospendere il gioco intorno alle 16.15 (ora locale) per le avverse condizioni atmosferiche: una preoccupazione che si è rivelata ...

Inter - l’allenamento è in… notturna : colpo di scena su Icardi : Si avvicina l’inizio della stagione in Serie A, sabato al via il campionato italiano, una protagonista si candida ad essere l’Inter di Antonio Conte in campo lunedì nel posticipo contro il Lecce. Seduta in notturna per la squadra, l’Inter ha lavorato con esercizi atletici e tattici per poi concludere con una partitella, ha svolto l’allenamento anche Icardi che però ha saltato la parte tattica, nella lista dei ...

Mediaset Extra regala un'Intera giornata a Maurizio Costanzo mercoledì 28 agosto : la programmazione : Saranno 81 le candeline che Maurizio Costanzo spegnerà mercoledì 28 agosto, il giornalista e papà del talk show all'italiana portato sul piccolo schermo negli anni '70 con programmi come Acquario e Bontà loro sarà celebrato a dovere. Se l'anno scorso Mediaset si limitò ad un bumper a rotazione su tutte le reti fra le note di un successo da lui scritto come Se Telefonando, quest'anno è Mediaset Extra a fare le cose in grande regalando al ...

Amazzonia in fiamme - scontro Internazionale con il Brasile. Macron : “Necessario parlarne al G7”. Bolsonaro : “Mentalità colonialista” : La situazione ambientale in Amazzonia diventa argomento di scontro tra il primo ministro brasiliano, Jair Bolsonaro, e i premier europei, da Macron a Merkel. Dopo l’allarme lanciato dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale, che ha annunciato che da gennaio nella foresta brasiliana ci sono stati 72mila incendi, con un incremento dell’84% rispetto all’anno precedente,ossia da quando è in carica Bolsonaro, il ...

Torna lo spettacolo della Serie A - calcio d’inizio su DAZN con Roma-Genoa e Inter-Lecce : il programma del week-end : Nel week-end che sta per cominciare Tornano la Serie A e la Serie B, grandi protagoniste dell’offerta di DAZN L’attesa è finita: la Serie A TIM e la Serie BKT – grandi protagoniste dell’offerta di DAZN – riTornano in streaming live e on demand a partire da questo weekend (Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis). La prima giornata di Serie A TIM su DAZN si aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio ...

Educazione civica in Gazzetta ufficiale - Apidge : “Rischio di destabilizzazione dell’Intero sistema scolastico italiano” : Il 20 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Una legge che, secondo Apidge, l’Associazione professionale degli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche, per il suo contenuto rappresenta un rischio di destabilizzazione dell’intero sistema scolastico italiano. Secondo ...

L’uomo del giorno - Luigi Delneri : dal miracolo Chievo alle indecifrabili Interviste [VIDEO] : Nato il 23 agosto 1950, Luigi Delneri compie oggi 69 anni. Friulano di Aquileia, Delneri è stato un centrocampista con buona visione di gioco. Ha vestito in carriera le maglie di Foggia, Udinese e Sampdoria tra le altre. Storico il suo gol da calcio d’angolo nel derby di Genova. Delneri comincia dalla gavetta anche per quanto concerne la panchina. Parte dai dilettanti della Pro Gorizia, poi guida il Partinicaudace, il Teramo alla ...

Maltempo Marche - pioggia e grandine ad Ascoli : strade allagate e decine di Interventi [FOTO] : Un’intensa ondata di Maltempo, con pioggia, grandine e vento, ha colpito nel pomeriggio la provincia di Ascoli Piceno, e in particolare l’Alto Ascolano. decine le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco per danni a tetti, alberi caduti, strade e cantine allagate. Critica la situazione nelle zone più interne, come a Venarotta e Roccafluvione, dove i vigili del fuoco sono mobilitati per ovviare ad allagamenti e rimozione di ...

Inter - la decisione pericolosa di Icardi e la richiesta che rischia di ‘condannare’ i nerazzurri : Ultimi giorni di calciomercato, una situazione spinosa che dovrà essere risolta è quella che riguarda l’attaccante Mauro Icardi, è rottura totale tra l’argentino ed il club nerazzurro e clamorosamente al momento la soluzione più probabile sempre una conferma a Milano da separato in casa, Icardi rischia di non scendere in campo per tutta la prossima stagione. Sì perchè sembra quasi impossibile riuscire a ricucire lo strappo con ...

Inter - la sexy Erjona Sulejmani colpita da un ‘particolare’ di Lukaku : L’Inter ha piazzato il colpo Lukaku e sono arrivati i complimenti anche di Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista Dzemaili. L’ex Manchester United ha intenzione di prendersi la scena in casa nerazzurra, dopo un lungo corteggiamento dovrà convincere tutti con gol e prestazioni, anche i più scettici, a colpire è stata soprattutto la forma fisica del calciatore, dichiarazioni anche di Erjona: Che gambe ha! Quest’anno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : “IRRESPONSABILE - IGNORANTE E CODARDO”. Conte al vice Salvini : “Interessi personali contro l’Italia - appelli preoccupanti alla piazza - nessun chiarimento sulla Russia - neppure il coraggio di sfiduciarmi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

Calciomercato Serie B e C : colpo Juve Stabia - l’Empoli prende un baby dall’Inter - cessione Catania : Si muovono le società di Serie A e B. Ecco alcune ufficialità. S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore KARAMOKO CISSE, classe ’88, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ attaccante guineano, dopo la trafila nel settore giovanile dell’ Atalanta B.C., con la quale ha esordito in Serie A nel 2006, ha ...