Classifica Vuelta 2019 Maglia rossa resta Roche | distacchi immutati | 3tappa

Classifica Vuelta a España 2019 - terza tappa : Fabio Aru resta a 1’08” da Nicolas Roche : La Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante, terza tappa di 199.6 km della Vuelta a España, seconda in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata, e così non cambiano i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la terza ...

Vuelta a España 2019 - la Classifica dei favoriti : Roche al comando - Quintana a 2” - Fabio Aru recupera terreno : Nicolas Roche ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019 al termine della seconda tappa, l’irlandese conduce la classifica generale con due secondi di vantaggio su Nairo Quintana che ha vinto la frazione odierna. Miguel Angel Lopez è scivolato a 33”, Fabio Aru ha recuperato una trentina di secondi sul colombiano grazie al bellissimo attacco con cui ha riscattato la caduta di ieri nella cronometro a squadre: ora il ...

Vuelta a España 2019 - la Classifica dei favoriti : Lopez davanti a tutti - Fabio Aru paga 1’07”. Roglic attardato : Miguel Angel Lopez ha subito indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna, il colombiano ha vinto la cronometro a squadre d’apertura alla guida della sua Astana e ha così vestito il simbolo del primato con 7 secondi di vantaggio su Rigoberto Uran. L’attesissimo Primoz Roglic è caduto e accusa 40” di ritardo, stesso discorso per Fabio Aru che è volato a terra ed è giunto al traguardo con 1’07” dal leader. Di ...

Classifica Vuelta a España 2019 - prima tappa : Miguel Angel Lopez in maglia rossa - Fabio Aru a 1’07” : Miguel Angel Lopez indossa subito la maglia rossa alla Vuelta a España 2019, uno dei grandi favoriti per il successo finale conquista immediatamente il simbolo del primato al termine della prima tappa. La cronometro a squadre di 13,4 km ha riservato particolari sorprese come la caduta della Jumbo Visma di Primoz Roglic e la scivolata di Fabio Aru che ha perso addirittura 1’07” dal leader della Classifica generale. Decisamente più ...

Vuelta a España 2019 : i possibili distacchi della cronometro a squadre e tra gli uomini di Classifica. Roglic favorito - Aru dovrà difendersi : La Vuelta España 2019 verrà inaugurata da una cronometro a squadre completamente pianeggiante attraverso il circuito cittadino di Torrevieja. Una prova contro il tempo corta che non dovrebbe creare troppo scompiglio in ottica classifica generale. Da Salinas de Torrevieja a Torrevieja, 13,4 km, e una squadra su tutte con i favori dei pronostici dalla propria parte: il Team Jumbo-Visma di Primoz Roglic e Steven Kruijswijk. Sono loro i maggiori ...

Vuelta a España 2019 : le speranze dell’Italia. Fabio Aru punta alla top-5 - Formolo indeciso tra la Classifica e una vittoria di tappa : Con l’uscita di scena di Domenico Pozzovivo (Bahrein-Merida) a causa del brutto incidente di cui è stato vittima, l’Italia ha perso una delle sue punte principali per la prossima Vuelta a España. Un’assenza pesante, a maggior ragione perché la truppa azzura, quest’anno, non è particolarmente folta. Le speranze italiane sono, dunque, riposte soprattutto sul vincitore della Vuelta 2015 Fabio Aru (UAE Team Emirates) e sulle ...

Vuelta a España 2019 : tutti gli italiani in gara. Fabio Aru la speranza per la Classifica generale - Davide Formolo può lasciare il segno : Manca sempre meno alla partenza della Vuelta a España 2019, ultimo grande appuntamento del calendario ciclistico internazionale prima dell’inizio della stagione autunnale. La battaglia sulle strade iberiche vedrà impegnati alcuni dei protagonisti del panorama mondiale, dal vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz allo sloveno Primoz Roglic, dal colombiano Rigoberto Uran al campione del mondo Alejandro Valverde. La spedizione italiana sarà ...

Vuelta a España 2019 : le possibili sorprese per la Classifica generale. Fabio Aru ci prova - occhio a Geoghegan : Ormai manca davvero poco. Appena 48 ore e prenderà il via l’ultimo grande giro stagionale, la Vuelta a España 2019, che scatterà da Salinas de Torrevieja con una cronometro a squadre. Startlist con molti assenti, ma con favoriti della vigilia ben prestabiliti, e due squadre da battere: la Movistar di Quintana e Carapaz e la Jumbo Visma di Roglic e Kruijswijk. Andiamo a scoprire chi potrebbero essere le possibili sorprese in chiave ...