Bolsonaro attacca ancora Macron e il G7 | “Non trattate il Brasile come una colonia”

Amazzonia - Bolsonaro insulta Brigitte Macron e attacca il G7 : “Non siamo la terra di nessuno” : L'emergenza incendi in Amazzonia continua, mentre sale la tensione tra il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l'omologo francese, Emmanuel Macron, in un duro botta e risposta che ha coinvolto anche la premiere dame, Brigitte. Il numero uno del paese sudamericano ha attaccato anche il G7: "Non possono trattarci come se fossimo una colonia o una terra di nessuno".Continua a leggere

Incendio Amazzonia - scienziato attacca Bolsonaro : 'Non possiamo restare in silenzio' : Negli ultimi giorni a tenere banco sono le immagini delle fiamme che stanno colpendo l'Amazzonia. Tanti sono gli appelli e le polemiche legate all'Incendio che ha scatenato l'inevitabile tam tam mediatico, con la classe politica chiamata in causa per alcune decisioni che riguardano il processo di deforestazione della giungla pluviale considerata come il vero polmone verde dell'intero pianeta. Nelle ultime ore a far notizia è infatti la denuncia ...