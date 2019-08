Addio al fumettista Massimo Mattioli

E' morto il. Aveva 75 anni, si è spento a Roma dopo una breve malattia. Pinky,Pasquino il netturbino,Joe Galaxy e Squeak the Mouse sono tra i suoi più noti personaggi.Ha vinto numerosi premi italiani e internazionali. Ha spaziato dall'underground alle avventure per bambini.Ha lavorato a Londra,disegnando vignette per "Mayfair",poi a Parigi per "Pif".Tornato in Italia negli anni Settanta, collabora a Paese Sera, Il Giornalino ed è co-fondatore delle riviste Cannibale e Frigidaire.(Di lunedì 26 agosto 2019)