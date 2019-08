Un uomo accusato di omicidio è evaso dal carcere di Napoli

L’uomo accusato di traffico di esseri umani non c’entrava nulla : L’uomo ritenuto essere Medhanie Yehdego Mered, durante il processo a Palermo, il 14 febbraio 2019 (fotot: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images) Per descrivere storie paradossali si usa spesso il termine kafkiano. Ma quella accaduta a Medhanie Tesfamariam Berhe ha parecchie cose in comune con Il processo di Franz Kafka. Innanzitutto perché di processo si tratta. E di una condanna, anche, scontata per circa tre anni e mezzo a fronte di un’accusa ...

L’uomo eritreo accusato per errore di essere un trafficante sarà rilasciato : Da tre anni si trovava in carcere in Italia per uno scambio di persona, riconosciuto oggi dalla Corte d'Assise di Palermo

L’uomo eritreo accusato per sbaglio di essere un trafficante sarà rilasciato : Da tre anni si trovava in carcere in Italia per uno scambio di persona, riconosciuto oggi dalla Corte d'Assise di Palermo