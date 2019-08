Il mondo non spiegato piu’ con Star wars

Vivere nel mondo di "Matrix" non sarebbe poi tanto male - : Massimiliano Parente In fondo le macchine funzionano meglio della Natura. Soprattutto per chi possiede i poteri di Neo-Keanu Reeves Basta chiedere «pillola rossa o pillola azzurra?» e ci si capisce subito, stiamo parlando di Matrix, un film ma anche un culto, perfino filosofico. Per quei pochi che non se lo ricordassero: il mondo è dominato dalle macchine (incubo ricorrente di molta fantascienza) e gli esseri umani sono usati come ...

Vivere nel mondo di «Matrix» non sarebbe poi tanto male - : Massimiliano Parente In fondo le macchine funzionano meglio della Natura Soprattutto per chi possiede i poteri di Neo-Keanu Reeves Massimiliano Parente Basta chiedere «pillola rossa o pillola azzurra?» e ci si capisce subito, stiamo parlando di Matrix, un film ma anche un culto, perfino filosofico. Per quei pochi che non se lo ricordassero: il mondo è dominato dalle macchine (incubo ricorrente di molta fantascienza) e gli esseri umani sono ...

Tiro a volo - Coppa del mondo Lahti 2019 : De Filippis - il terzo posto non basta per Tokyo 2020. Pellielo quinto - vince Alipov : Il pass per Tokyo 2020, purtroppo, non arriva neanche in questa occasione per i colori italiani. Nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo a Lahti l’Italia del trap maschile va vicino all’obiettivo qualificazione olimpica, ma anche questa volta si ferma a un passo dalla “missione compiuta”. Nella finale svoltasi sulle pedane finlandesi a nulla serve il terzo posto di Mauro De Filippis che sbriciolando ...

Tiro a volo - Coppa del mondo Lahti : Pellielo e De Filippis non sbagliano nelle qualifiche. Si giocheranno il pass olimpico in finale : Arrivano buone notizie da Lahti. Sulle pedane di Tiro finlandesi infatti, dove è in corso di svolgimento la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, l’Italia del trap maschile piazza in finale ben due portacolori. Gli azzurri nella gara delle 17.10 si giocheranno il podio, ma soprattutto la possibilità di ottenere la qualificazione a Tokyo 2020, visto che vi sono in palio due pass per la kermesse a Cinque Cerchi ...

WTA Cincinnati – Barty non si emoziona - anche se davanti ha Sharapova : la n°2 al mondo accede agli ottavi : Ashleigh Barty accede agli ottavi di finale del WTA di Cincinnati: la numero 2 al mondo batte Maria Sharapova in due set Dopo 1 ora e 29 minuti di gioco, Ashleigh Barty stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Cincinnati. La tennista australiana, che lunedì ha perso la prima posizione WTA cedendola a Naomi Osaka, si è imposta in due set su Maria Sharapova (97 WTA), nella sua prima vittoria in carriera contro la pluricampionessa ...

Il mondo al contrario - le cose che i destri non sanno dei mancini: Dal 1992 esiste una giornata internazionale dei mancini, International Lefthanders Day. Si festeggia il 13 agosto, giornata in cui andrebbe mostrato il bello e il brutto del mancinismo. È mancina più di una persona su 10 (prevale in queste l'emisfero destro e si capisce dai 3 anni in ...

Amori che non sanno stare al mondo - trama - cast e curiosità del film di Francesca Comencini : La fine di una storia d’amore può prendere strade complesse e diverse: Amori che non sanno stare al mondo esplora alcune possibilità. Il film diretto da Francesca Comencini è in onda su Rai3 alle 21,20 venerdì 9 agosto. Amori che non sanno stare al mondo, trama e cast La storia è quella di Claudia interpretata da Lucia Mascino e Flavio che ha il volto di Thomas Trabacchi, non è una storia d’amore. Non più. La fine della relazione è ...