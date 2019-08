Governo | il Pd gioca la carta Fico premier per stanare i cinquestelle

Fonte : ilmattino

(Di domenica 25 agosto 2019) Dopo le capriole e le ambiguità di Luigi Di Maio, è toccato a Giuseppe Conte scrivere dal G7 di Biarritz la parola fine: «La stagione con Salvini è chiusa, non si...

MoniCapNov : @Adnkronos Inutile puntare il dito contro Salvini. Non l'ho votato, ma ormai si gioca a carte scoperte e i veri tra… - vale2bertoni : RT @CavaleraDaniele: AMATRICE 24/8/2016 h 18.33 – Sindaco: “Il premier Renzi ha detto che [...] qui si gioca la faccia dell’Italia [...] An… - dileguossi : RT @frerspamer: Conte ormai gioca per sé stesso; se no alla vetrina mediatica del G7 non avrebbe dichiarato urbi et orbi che un governo con… -