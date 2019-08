Zazzaroni | Napoli favorito per lo scudetto Ancelotti non sbaglia due stagioni di fila

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) 45%, 40% Juve, 15% Inter. E’ la grigliadi Ivan. Che, come fatto da Gianni Mura ieri su Repubblica, prova a fare i suoi pronostici sul Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano sportivo prende in considerazione anche altre categorie: “Primo allenatore a saltare, Juric (non me ne voglia); miglior realizzatore, Ronaldo; miglior portiere, Sirigu; miglior difensore, Koulibaly; miglior centrocampista, Milinkovic-Savic o Nandez; miglior attaccante, Dybala. Anche se tifo spudoratamente per Balotelli e non chiedetemi perché. Squadra rivelazione, il Cagliari del centenario”.dice di apprezzare soprattutto le sfide di cui è pieno questo campionato che sta per iniziare. Quella di Sarri che “prova a trasmettere le sue idee alla Juve di Ronaldo”, l’Inter di Conte, “carattere difficile, capacità tecniche e didattica ...

