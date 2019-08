VISTI DAL PD Oddati | ecco i 4 nodi che Di Maio deve sciogliere

Le modifiche degli Indici d'Affidabilità non rispettano i tempi pre VISTI dallo Statuto : Gli Indici Sintetici di Affidabilità continuano a tenere banco in questo fine agosto. O meglio le loro modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 9 agosto 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dello scorso 17 agosto 2019. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico e finanziario Italia Oggi, infatti, le modifiche apportate dal decreto alla predisposizione degli Indici sintetici di affidabilità ...

Come sarà l’episodio tributo a Luke Perry in Riverdale 4 - KJ Apa : “Uno dei più tosti mai VISTI prima” : Riverdale 4 debutterà solo a ottobre, ma KJ Apa ha anticipato qualcosa sull'imminente quarta stagione, in particolare sul primo episodio. L'attore, che interpreta Archie Andrews nel teen drama, ha svelato cosa aspettarci dalla première, che contiene un tributo a Luke Perry, suo padre on-screen. La star di Beverly Hills 90210 è venuta a mancare lo scorso marzo in seguito a in ictus. Intervistato da Extra sul red carpet dei Teen Choice Awards, ...