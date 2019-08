Sono uno stupido | bimbo costretto a ripeterlo per 100 volte

Torino - patrigno costringe bimbo di 7 anni a dire 100 volte “Sono uno stupido” : “sono uno stupido”, “sono uno stupido”, “sono uno stupido”… Una frase ripetuta fino a cento volte da un bambino di 7 anni di Torino di fronte al proprio patrigno. Solo una delle tante mortificazioni che quell’uomo lo costringeva a subire. Mentre faceva i compiti, nella casa popolare in Barriera di Milano assegnata al compagno della mamma, ogni tanto lui lo sorprendeva da dietro urlando: “Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace”. ...

Tre soldati turchi Sono morti in uno scontro con alcuni miliziani curdi vicino al confine tra Turchia e Siria : Mercoledì tre soldati turchi sono morti in uno scontro con alcuni miliziani curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) nel sud-est della turchia, vicino al confine con la Siria e l’Iraq. Lo ha comunicato l’ufficio del governatore della regione

Torino-Wolves - le parole di Nuno Espirito Santo : “Sono forti in tutti i reparti”. E sull’arbitro… : “Sarà una partita ostica, il Toro è un pericolo per noi. Dobbiamo fare attenzione, sono forti in tutti i reparti”. Il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha presentato così in conferenza stampa la sfida con il Torino nella gara d’andata del playoff di Europa League. “E’ un’ottima squadra guidata da un ottimo allenatore, sarà difficile per noi – ha proseguito – Ci saranno cambi dopo ...

Benedetta Rinaldi - la conduttrice di Unomattina esclusa dai palinsesti Rai : “L’ho scoperto dai giornali - ora Sono disoccupata con un figlio” : Benedetta Rinaldi, storico volto Rai di Unomattina e La Vita in Diretta Estate, è stata esclusa dopo 15 anni dai palinsesti di Viale Mazzini. A 38 anni, si trova così disoccupata e in un’intervista al settimanale Nuovo si è sfogata contro questa decisione. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere ...

Mohammed - l'unico superstite : "Su quel gommone eravamo in 15. Nessuno ci ha soccorso per 11 giorni - gli altri 14 Sono morti e abbiamo dovuto buttarli in mare" : La terribile testimonianza dell'uomo salvato lunedi dalle Forze armate maltesi su un piccolo gommone con il cadavere di un ragazzo accanto

Edoardo Stoppa 'Elefanti non Sono giochi'/ 'Uno schifo - sfruttati per i turisti e...' : Edoardo Stoppa 'Elefanti non sono giochi', lo storico inviato di Striscia la Notizia lancia un messaggio su queste splendide creature

A Napoli due venditori ambulanti originari del Bangladesh Sono stati presi a sassate da un gruppo di ragazzi - uno di loro è stato ferito gravemente : Nella notte tra domenica e lunedì in centro a Napoli due venditori ambulanti originari del Bangladesh sono stati aggrediti, derubati e presi a sassate da un gruppo di ragazzi. Uno dei due è ricoverato all’ospedale Cardarelli: ha un trauma cranico e

Sonos svela finalmente uno speaker Bluetooth portatile con Alexa e Google Assistant : Un altoparlante portatile Wi-Fi e Bluetooth ancora senza nome è in arrivo ed è compatibile con Google Assistant e Alexa per essere controllato tramite i comandi vocali, anche se la funzionalità potrebbe essere limitata alla connettività Wi-Fi domestica per risparmiare sul consumo della batteria. L'articolo Sonos svela finalmente uno speaker Bluetooth portatile con Alexa e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

I monopattini elettrici non Sono così green come sembrano. Uno studio : Sempre più utilizzati anche in Italia, i monopattini elettrici sono considerati spesso una risposta ai problemi di traffico e inquinamento. Ma una nuova ricerca pubblicata dall'Università della Carolina del Nord, mette in discussione in particolare quest'ultimo aspetto, suggerendo che la correlazione tra il cosiddetto scooter sharing e la diminuzione dell'impatto ambientale non sia così scontata come può apparire, soprattutto a causa della ...

Crisi di governo - Di Maio : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci Sono giochi di palazzo da fare - vogliamo il taglio dei parlamentari” : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Leggo di aperture, chiusure: il M5S vuole che si apra al taglio dei 345 parlamentari, inoltreremo la richiesta alla Camera. Non ci sono giochi di palazzo da fare, votiamo il taglio”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 selle Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook L'articolo Crisi di governo, Di Maio: “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di ...

Cristiano Malgioglio si ferma in autostrada e nessuno gli offre un passaggio : "Sono impazziti tutti" - : Serena Granato Cristiano Malgioglio ha avuto un problema in autostrada, ma non si è perso d'animo Cristiano Malgioglio ha confidato al popolo del web di essere rimasto fermo in autostrada per un po' di tempo. L'auto a bordo della quale Malgioglio viaggiava è finita in panne, un brutto inconveniente che non ha peró demoralizzato l'opinionista del GF16. "Due ore in autostrada fermo ad aspettare che sistemassero le ruote della macchina, ...

