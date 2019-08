Rdc | navigator campani annunciano lo sciopero della fame

Fonte : blogo

(Di sabato 24 agosto 2019) Mentre a Roma sono tutti impegnati nella gestionecrisi di Governo, ina i vincitori del concorso per la posizione dicontinuano la loro lotta per iniziare a lavorare. Il PresidenteRegione, Vincenzo De Luca, non ha infatti ancora firmato la convenzione per consentire ai vincitori del concorso di iniziare il loro lavoro come previsto dalla riforma che ha istituito il Reddito di Cittadinanza.Disperati e preoccupati, alcuni dei vincitori del concorso hanno intenzione di iniziare unoa partire da lunedì prossimo, annunciandolo in occasionemanifestazione di protesta che si terrà davanti alla sedeRegionea: "La scelta di utilizzare questa estrema modalità di espressione è dettata dall'atteggiamento del presidenteRegione Vincenzo De Luca che a oggi non sta dando seguito agli accordi già sottoscritti nelle ...

laura12ottobre : Non so chi è Sonia Grotto ma dato che ha bloccato anche me penso che abbia fatto come me che ne ho bloccati a migl… - ilSicilia : Inizia la fase due del #redditodicittadinanza. Tutte le info all'interno. #rdc #governo #fasedue #navigator… - francesco201423 : Il vomitevole #DeLuca blocca l'assunzione di 500 navigator necessari per i 90mila campani che fruiscono del RdC. -