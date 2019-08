Listeria in Spagna | i morti salgono a 2 La Farnesina | “Evitate il consumo di questa

Fonte : fanpage

(Di sabato 24 agosto 2019)a 2 le vittime dell'epidemia diche si sta verificando in, dovuta aldi alcuni lotti di carne mechada. Si tratta di un uomo di 72 anni, già affetto da cancro al pancreas, risultato positivo al batterio, anche se serviranno nuove analisi per stabilire se abbia consumato i prodotti incriminati. I consigli dellaagli italiani in viaggio in Andalusia: "Evitare ildel prodotto in questione e applicare le norme di igiene previste per le tossinfezioni alimentari".

notizieoggi_com : Carne contaminata da listeria, un morto e decine di casi: la Spagna lancia allerta internazionale- - Asgard_Hydra : Listeria e listeriosi, cause e sintomi dell’epidemia ha messo in allarme la Spagna e il resto del mondo - SerLongo : Listeria e listeriosi, cause e sintomi dell’epidemia ha messo in allarme la Spagna e il resto del mondo… -