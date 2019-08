Juve | Chiellini regala la prima vittoria a Sarri

La Juventus riparte vincendo : Chiellini piega il Parma - il Var toglie il gol a Cristiano Ronaldo : Aspettando il proprio allenatore in panchina e un possibile nuovo centravanti in attacco, la Juventus riparte dalle certezze che le hanno permesso di vincere in questi anni per iniziare con il piede giusto il campionato 2019/20. Basta infatti una zampata di capitan Chiellini nel primo tempo ai campi

Calcio - Serie A 2019-2020 : Parma-Juventus 0-1. Giorgio Chiellini regala i primi tre punti ai bianconeri : La Juventus riprende il filo del discorso interrotto alla fine della scorsa stagione in campionato e bagna l’esordio nella Serie A 2019-2020 di Calcio con una vittoria in casa del Parma col minimo scarto, nonostante una partita ampiamente controllata, nella quale però, complici il VAR ed una gran prestazione di Sepe, i bianconeri non sono capaci di chiudere in anticipo la contesa. Finisce 0-1 con rete decisiva di Chiellini al 21′. Il ...

La nuova Juventus riparte da Bonucci e Chiellini. De Ligt in panchina : Inutile nascondersi, la Juventus di Maurizio Sarri – anche se assente in panchina le prime due giornate per una polmonite – è la grande novità del campionato 2019-2020. La novità principale. Più ancora dell’Inter di Antonio Conte. Ingaggiando Sarri, la Juventus ha di fatto rinnegato sé stessa, quantomeno gli ultimi cinque scudetti consecutivi vinti con Massimiliano Allegri. Vuole vincere col bel gioco. E anche per questo ha ...

Juventus - Chiellini su un possibile approdo a Torino di Icardi : 'È fantacalcio' : La Juventus, nelle ultime settimane di mercato, cercherà di sfoltire un po' la sua rosa. Infatti, Maurizio Sarri dovrebbe lasciar fuori alcuni dei suoi giocatori dalla lista Champions. Per questo motivo, Fabio Paratici cercherà di cedere un paio di calciatori anche se queste cessioni non saranno obbligatorie. Tra i nomi in uscita ci sarebbero anche quello di Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Con un paio di uscite in avanti non è ...

Chiellini boccia l’arrivo di Icardi alla Juve : “E’ fantacalcio” : Il capitano bianconero dopo l’amichevole di Villar Perosa: “L’Inter si è rafforzata e non può nascondersi per lo scudetto. Sono curioso di vedere come andrà con l’arrivo di Sarri”