Un impatto tremendo Coinvolti due giovanissimi di 13 e 17 anni | le loro condizioni

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019) Nuovo drammatico incidente sulle strade italiane. Questa settimana è colpita soprattutto la Lombardia dove sono addirittura due i sinistri mortali registrati in pochissime ore. La provincia è quella di Monza e Brianza e isono due: il primo di tredici e il secondo di diciassette. L’incidente ha avuto luogo a Cesano Maderno, dove una moto e un’auto si sono scontrati in un. È accaduto tutto poco prima della mezzanotte, sulla via Nazionale dei Giovi e i due sono rimasti gravemente feriti ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Pochissime ore prima, a Seveso, nella stessa provincia, un altro lutto aveva colpito la comunità locale: un giovane di diciottoera morto in un altro incidente, sempre a bordo di una moto. Un bollino sempre più triste dove a farne le spese sono sempre di più i nostri ragazzi. dopo la ...