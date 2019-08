Tendenze moda Autunno inverno 2019-20

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) Sempre più all’insegna della libertà. Di scegliere (anche) che cosa indossare. E cosa non indossare. La vera, grande, tendenza dettata dalle passerelle dei grandi stilisti e dei giovani brand sembra proprio essere questa: che ognuno trovi, tra le centinaia di sfilate e le migliaia di outfit, il proprio stile. Ciò che fa sentire bene. Ciò che rende – ognuno ai propri occhi, che sono quelli più importanti – belli. Non ci sono più imposizioni. Ma, indicazioni, quelle sì. Come briciole di pane lasciate lì, da seguire (volendo) sul sentiero che porta alla coolness. Noi li abbiamo rintracciate, in controluce, sulle catwalk più importanti. E ve le proponiamo qui di seguito. Ognuno scelga la sua tendenza. O le sue. Tra queste. Oppure no. Libertà! À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Armarsi, sì. Ma delle migliori intenzioni, per affrontare l’con il giusto grado di ...

