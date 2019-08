Scienze : Gen. Valente (Gdf) - ‘attenzione su cyber security economica’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – “Sono particolarmente lieto ed onorato di avere presenziato ad un evento di così alto livello, quale è la 52esimo edizione del ‘Seminario internazionale sulle emergenze planetarie”, organizzato dalla Fondazione Ettore Majorana, per il profilo dei temi trattati e per la straordinaria levatura dei conferenzieri che vi partecipano”. Lo ha detto il comandante in seconda della ...