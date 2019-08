LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | FARIAS D’ARGENTO nella paracanoa!

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20: Ora le batterie del K2 uomini 200 e del C2 donne 200, specialità non olimpiche che non vedono equipaggi azzurri al via 11.17: Trionfo al fotofinish per l’uzbeka Mirzaevafinale dei KL3 200, beffata per pochi centesimi la britannica Sugar, terzo posto per l’iraniana Behrouzirad 11.13: Doppietta britannica, come da pronostico, nel KL2 200 donne con la vittoria che va a Charlotte Henshaw, secondo posto per Emma Wiggs, terza piazza per l’australiana Seipel 11.10: Kiss ehanno preso subito il comando delle operazioni con l’ungherese sempre avanti. Bravo l’azzurro nel finale a rintuzzare il tentativo di rimonta del brasiliano Cardoso da Silva: 45″42 Kiss, 46″17, 46″49 Cardoso da Silva 11.07: E’ ARGENTOOOOOOOOOO ITALIAAAAAA!!! Estebanchiude al secondo ...

