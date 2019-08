Grillo si scaglia contro Renzi E rilancia Conte | Un elevato

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Benvenuto tra gli elevati”. Beppesul suo blogGiuseppe, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle,è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ricca di emozioni normali, senza disturbi della personalità”.Nella fase in cui la figura del premier uscente sembra perdere di rilevanza e non figurare fra i candidati per Palazzo Chigi,scrive che “sembra che nessuno voglia perdonare ala sua levatura ed il fatto che ci abbia restituito una parte della dignità persa di fronte al mondo intero. Ha reso possibili delle riforme che questo paese aspettava dai ...

