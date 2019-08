Elite Dangerous | un video ci mostra le attese navi per 16 giocatori Fleet Carrier

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 23 agosto 2019) Frontier Developments ha offerto ai fan un sguardo ravvicinato alleper 16di, che dovrebbero entrare a far parte della simulazione spaziale questo dicembre.Le, che saranno disponibili per tutti idial momento del lancio, sono state inizialmente annunciate come parte dell'aggiornamento Beyond del 2018. Tuttavia, mentre si avvicinava il quarto e ultimo capitolo di Beyond, Frontier rivelò che leavrebbero subito un ritardo. Arriveranno dunque a dicembre, un anno dopo il debutto inizialmente previsto.Queste enormida 16funzionano essenzialmente come base di operazioni per grandi gruppi e possano essere acquistate (per una somma significativa di crediti) e pilotate da un singolo giocatore. Ledispongono di 16 piattaforme di atterraggio - otto grandi, quattro medie ...

Eurogamer_it : Vediamo le Fleet Carrier nel nuovo video di #EliteDangerous. - IndieGameplayIt : Star Valor ? UN ALTRO ELITE DANGEROUS 2D? [Gameplay ita] - Manuel_Ghezzi : RT @NicolaColafemmi: FRONTIER: Italian Language on ELITE DANGEROUS - Firma la petizione! -