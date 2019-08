Bitter Sweet | trame | Nazli rifiuta l’anello di Ferit e torna a vivere con Fatos

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ledella telenovela turca- Ingredienti d’amore continuano a stupire. Nelle prossime puntate italiane, il perfido Hakan Onder crederà di avere tutte le carte in regola per farre ada lui Bulut. Il marito di Demet questa volta con i suoi loschi piani sembrerà riuscire a creare una vera frattura tra. Il losco imprenditore dopo aver ingannato Asuman, che a causa sua crederà di aver ucciso un uomo, approfitterà della situazione per ricattare la cuoca. La figlia maggiore di Kemal per evitare che sua sorella venga assicurata alla giustizia, accetterà le condizioni imposte dal cognato di Deniz, che la obbligherà a separarsi dal marito. Ebbene sì,arriverà a respingereche l’architetto le donerà per sugellare il loro amore, dopo averle detto chiaramente di provare dei forti e veri sentimenti per lei. La chef si spingerà oltre visto ...

LuzFer08773937 : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW NM - Bitter Sweet, l'attore Can Yaman a Napoli, fans in delirio sul lungomare #canyaman #bittersweet https:/… - MRaciu : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW NM - Bitter Sweet, l'attore Can Yaman a Napoli, fans in delirio sul lungomare #canyaman #bittersweet https:/… - rougehedgehog : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW NM - Bitter Sweet, l'attore Can Yaman a Napoli, fans in delirio sul lungomare #canyaman #bittersweet https:/… -