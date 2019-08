Tennis | WTA New York 2019 | Camila Giorgi in semifinale nel Bronx | travolta Alizé Cornet

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) Nettissimo successo perin quel del, a New, nell’ultimo torneo WTA prima degli US Open. La marchigiana supera, nei quarti, con il punteggio di 6-2 6-1 la francese, che non incontrava dal 2017. Si tratta del suo quarto successo consecutivo contro la transalpina, che le regala la sfida con una tra la cinese Qiang Wang e la russa Anna Blinkova. L’azzurra, come minimo, sarà numero 55 del ranking mondiale al termine del torneo. Il match comincia in maniera equilibrata, con servizi tenuti piuttosto rapidamente dall’una e dall’altra nei primi cinque giochi. Il piede sull’acceleratore, però, lo mette, che con due break consecutivi s’invola dal 3-2 al 6-2, con il set che si chiude in 32 minuti. L’assolo continua nel secondo parziale, tant’è vero che i giochi di fila vinti diventano otto, fino al 6-2 ...

