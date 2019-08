Suda 51 | No More Heroes 3 è completo al 50% Una Killer 7 Perfect Edition è

(Di giovedì 22 agosto 2019) Lo sviluppatore51 ha rilasciato un'interessante intervista al canale YouTube Rocket Beans TV Gaming, nella quale si è parlato di No3, di7 e di Lollipop Chainsaw.Nei punti salienti dell'intervista leggiamo che Rocky 3 (il film) è stato una delle fonti di ispirazione per No3. Come Rocky invecchia e combatte avversari sempre più forti, anche Travis Touchdown avanzerà con l'età in NMH3 e combatterà avversari di livello superiore.Per il titolo, che sarebbeal 50%, gli sviluppatori stanno ascoltando molto il feedback dei fan, leggono i tweet, ma vogliono anche fare qualcosa che supererà le aspettative dei giocatori. Inoltre,51 preannuncia il ritorno di vecchie conoscenze nel nuovo capitolo.Leggi altro...

In un'intervista con NintendoSoup, Suda51 ha espresso di non voler creare un sequel per Killer7 e di voler lavorare a nuove IP dopo No More Heroes III.