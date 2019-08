Napoli,chirurga aggredita in P.Soccorso

Trauma facciale con frattura del setto nasale e almeno 30 giorni di prognosi per lamentre era in servizio al Prontodell'ospedale napoletano San Giovanni Bosco. Responsabili dell'aggressione alcune parenti di un paziente,che sono riuscite a eludere i controlli e i divieti di ingresso nell'area riservata a sanitari e pazienti. "Non volevano che visitassi da sola il loro familiare", ha detto la dottoressa. Aperta un'inchiesta per capire come è andata. La Asl sarà parte civile in un eventuale processo.(Di giovedì 22 agosto 2019)