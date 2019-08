Governo | Rotta | ‘Salvini capitan codardo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Quello che non è interessato alla poltrona (ma non ha ancora lasciato quella del Viminale) ha appena offerto un accordo ai grillini con Di Maio premier per la più mesta marcia indietro che memoria ricordi.Codardo e basta. #consultazioni #Quirinale #CrisiDi”. Lo scrive su twitter Alessiadel Pd. L'articolo, ‘Salvinicodardo’ CalcioWeb.

LegaSalvini : OPEN ARMS, SALVINI: 'CAMBIO ROTTA DI TRENTA E TONINELLI FA PENSARE A SPOSTAMENTO M5S A SINISTRA' - mauriziaclara85 : RT @metaanto: gruppo misto ,LEU, +EUROPA vogliono un governo del DISFARE ,VIA subito decreto sicurezza e politiche anti clandestini ZINGARE… - alehuber : Non possiamo perdere questa occasione, ma le condizioni per un nuovo governo devono essere chiare: discontinuità e… -