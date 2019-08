Cosa contengono le strisce sbiancanti per i denti?

Fonte : wired

(Di giovedì 22 agosto 2019) Poche cose come l’igiene orale esemplificano al meglio la priorità della prevenzione rispetto alla cura. Una verità semplice, ma non facile da mettere in pratica e spesso sacrificata ad altre necessità: negli anni della crisi, ad esempio, in Italia si era verificata una vera e propria fuga dagli studi deisti. Fortunatamente, però, provvedere in prima persona non è difficile: un esempio alla portata di tutti sono le. Con questa puntata di What’s Inside, il format di Wired che svelac’è dentro gli oggetti di uso quotidiano, gli ingredienti delle, e la loro funzione combinata non saranno più un segreto. Forse saprete già che il periossodo di idrogeno svolge un ruolo fondamentale in questo tipo di prodotto, ma anche l’idrossido di sodio e la saccarina hanno il basilare compito di bilanciarne alcuni effetti (stemperarne ...

skeighley : RT @PLeggera: Che cosa sono i farmaci contro la febbre a base di paracetamolo? Cosa contengono? Hanno delle controindicazioni? - Gli effett… - PLeggera : Che cosa sono i farmaci contro la febbre a base di paracetamolo? Cosa contengono? Hanno delle controindicazioni? -… - StefanoCiciliot : Una cosa vorrei che fosse chiara: i cosiddetti #superfood non esistono! Ci sono cibi che contengono più o meno cose… -