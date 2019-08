Canfora bacchetta Salvini su Cicerone | Dimentica che non voleva padroni | ma poi ne

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Nel giorno della fine del governo gialloverde, i leader dei principali schieramenti politici hanno fatto sfoggio di cultura in Aula. I loro discorsi della crisi sono stati infarciti di citazioni, a rafforzare i concetti espressi. Non sempre la scelta è stata però azzeccata. Il Fatto Quotidiano ha chiesto al professor Luciano, storico dell’antichità e professore emerito dell’Università di Bari, di commentare i loro discorsi.“La libertà non consiste nell’avere un padrone giusto, ma nel non averne alcuno”, ha detto, citando un verso tratto dal De Repubblica di. Ma, spiega, un padrone infine lo scelse.“Nella cultura politica romana la liberta è cosa diversa da eleutheria greca: per i latini Atene peccava di eccesso di eleutheria. E libertas corrisponde a un minimo di ...

