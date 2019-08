Calci e pugni a infermiera | ubriaco arrestato da Polizia

Gruppo di minorenni aggredisce a Calci e pugni un commerciante : Andrea Pegoraro I 4 giovani si sono scagliati in modo violento contro l'esercente, che poco prima li aveva rimproverati. È successo in provincia di Alessandria Per un semplice rimprovero ha dovuto subire un pestaggio da un Gruppo di minorenni. Vittima di questo assalto un commerciante di 41 anni di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. I quattro ragazzi, 3 italiani e uno di origine albanese sono stati segnalati dalla ...

Fermato dopo la rissa prende a Calci e pugni gli agenti : Stefano Damiano Il ragazzo, un cittadino dominicano di 18 anni, è stato Fermato grazie all'ausilio dello spray al peperoncino Ha insultato, minacciato e infine colpito con calci e pugni uno degli agenti intervenuti per sedare la lite a cui aveva preso parte all'uscita dal locale. Il nuovo caso di aggressione alle forze dell'ordine è successo a Trieste. All'uscita del un locale che aveva già le saracinesche abbassate, nei pressi di ...

Napoli - la furia dei ladri sorpresi in casa : Calci e pugni - ferita una disabile : Arancia meccanica al parco San Paolo. È accaduto l?altra notte, a Fuorigrotta, poco prima dell?alba: due uomini, a volto coperto, si sono introdotti in un appartamento di una...

Calci - pugni e testate ai vigili urbani : far west alla Stazione Marittima di Napoli - un arresto : Agenti della Polizia municipale di Napoli sono stati aggrediti durante un'operazione contro gli ambulanti abusivi nella zona della Stazione Marittima, particolarmente affollata per l'arrivo...

Insulti - pugni - Calci ai migranti. Bufera sugli agenti in Germania : Angelo Scarano Un video mostra due agenti di sicurezza mentre picchiano un migrante all'interno di un centro di accoglienza Bufera in Germania per un video che mostra due guardie private addette alla sicurezza di un centro di accoglienza mentre picchiano due migranti. L'episodio si è consumato nel centro per i rifugiati di Halberstadt, nella regione della Sassonia-Anhalt. Le immagini di un video pubblicato su YouTube lo scorso 14 ...

Milano - ragazza di 20 anni incinta presa a Calci e pugni dal futuro marito : non aveva detto ai parenti del matrimonio e della gravidanza : Ha colpito la compagna incinta con calci e pugni al volto, poi senza preoccuparsi delle condizioni, l’ha lasciata a terra, insanguinata, in una stanza d’albergo. È quanto successo nella mattinata di ieri a Milano in un hotel in corso Garibaldi. Vittima una cittadina norvegese di origini afghane, di 20 anni, picchiata dal fidanzato 38enne, di origini pakistane, perché non ha raccontato ai parenti dell’imminente matrimonio e ...

Banda di vu cumprà scatenata. Vigile aggredito a Calci e pugni : Angelo Scarano A Jesolo un Vigile urbano è stato aggredito da un vu cumprà senegalese. Fa parte di un gruppo "violento" monitorato dalla Minicipale La mattinata in spiaggia finisce in rissa e a farne le spese è un Vigile urbano che è stato preso a pugni e calci da un venditore abusivo. Siamo a Jesolo e tra i lettini roventi di questa calda estate girano i vu cumprà da spiaggia. Intorno alle 9 di ieri mattina però sale la tensione nei ...

Liverpool-Manchester City - scazzottata pazzesca prima del match : pugni e Calci tra tifosi in metro [VIDEO] : Una violenta rissa è scoppiata in metropolitana tra i tifosi del Liverpool e quelli del Manchester City, diretti allo stadio per assistere alla partita Una violenta rissa, scoppiata sulla metropolitana prima della finale del Community Shield tra Liverpool e Manchester City, vinta ai rigori dalla formazione di Pep Guardiola. I tifosi delle due squadre sono venuti a contatto, scatenando una furiosa scazzottata ripresa dai presenti con i ...

Carabinieri aggrediti in centro - i passanti li aiutano : “Presi a Calci e pugni” : Ancora Carabinieri aggrediti in servizio. È successo nella notte di domenica,a Ciampino dove due militari impegnati in un servizio di controllo a Piazza Kennedy, vicino alla stazione, sono stati colpiti a calci e a pugni all’addome e sui testicoli da un georgiano senza fissa dimora che aveva dato in escandescenze. A intervenire in difesa dei Carabinieri, come informa l’Adnkronos, sono stati due clienti di un bar lì vicino, che hanno permesso ...

Carabinieri presi a Calci e pugni a Ciampino : ?i cittadini li aiutano nell'inseguimento : Ancora Carabinieri aggrediti in servizio. È successo nella notte, quella appena trascorsa, a Ciampino dove due militari impegnati in un servizio di controllo a Piazza Kennedy, vicino alla...

Gallipoli - botte tra giovanissimi nella notte : volano Calci e pugni - la rissa in un video : Un video sta circolando sui social in queste ore e mostrerebbe quanto sarebbe avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsa a Gallipoli, zona Baia Verde. Si vedono volare calci e pugni tra un gruppo di giovani e una voce che commenta. Dopo l’episodio non sarebbe scattata però nessuna denuncia.Continua a leggere

Temptation Island Russia - rissa tra tentatori/ Video : Calci e pugni davanti... : Temptation Island Russia, mega rissa tra tentatori: volano calci, pugni e parolacce sotto gli occhi delle telecamere, Video.

3 arresti a Terminal Anagnina dopo rissa con Calci e pugni : Roma – Non e’ ancora ben chiaro, ma potrebbe esserci una parola detta di troppo alla base di una rissa scoppiata la scorsa notte, nel piazzale antistante il Terminal Anagnina, e che ha visto come protagonisti 3 cittadini romeni, di 30, 43 e 50 anni, che si sono affrontati colpendosi violentemente con calci e pugni. A sedare gli animi, ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione Roma Appia, intervenuti tempestivamente, a seguito di ...

Sguardo di troppo a un amico! Calci - pugni e acqua gelata contro la compagna e la figlia : Ha preso a Calci, pugni e a secchiate di acqua gelata la compagna e la figlia per uno Sguardo di troppo lanciato ad un amico. Per questo è stato fermato la scorsa notte, intorno all'1, ad Ancona un uomo di 41 anni, di origine sudamericana. Ad allertare le forze dell'ordine, intervenute nell'appartamento della famiglia nel quartiere di Piano San Lazzaro, è stata proprio la donna, che ha chiamato in lacrime in questura chiedendo aiuto perché il ...