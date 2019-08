Fonte : agi

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Questo pomeriggio, alle 16, Mattarella avvierà le consultazioni dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Il primo incontro sarà con il presidente emerito Giorgio Napolitano, a cui seguiranno quelli con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati. Giovedì toccherà invece ai partiti: prima il Pd, poi a seguire Lega e M5s. Infine le sigle minori. Tutto in due giorni. Intanto, messa la parola fine sul governo gialloverde, la direzione del Pd ha dato mandato al segretario di trattare con il M5S. E Nicola Zingaretti fissa i punti che dovranno costituire la base della trattativa, in un documento approvato all'unanimità. Il Pd "intende concentrare la propria iniziativa per l'avvio di una fase politica nuova e la verifica di un'altra possibile maggioranza parlamentare in questa legislatura". L'impegno e ...

rosa_francesca : RT @Agenzia_Italia: Zingaretti detta le condizioni per il dialogo con il M5s. Ecco i 5 punti - egidioCA : RT @Agenzia_Italia: Zingaretti detta le condizioni per il dialogo con il M5s. Ecco i 5 punti - masechi : RT @Agenzia_Italia: Zingaretti detta le condizioni per il dialogo con il M5s. Ecco i 5 punti -