Treviso | sceglie chemio meno invasiva per far nascere la sua bimba | morta neomamma di 29

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La storia di Glory Obibo, 29enne di origine nigeriana ma da anni residente a, che ha rinunciato alle cure contro una forma aggressiva di cancro al seno pur di farsua figlia. La piccola è venuta al mondo tre mesi fa e domenica scorsa la donna è, circondata dai suoi cari. Il marito Samuele: "Io ho tra le mani un diamante che alleverò con tutta la forza e la tenacia che aveva lei".

