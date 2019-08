Guardare il calcio anche in televisione fa bene alla salute

Calcio tv - su che canale vedere la Serie A. Non basta un solo abbonamento - SKY e DAZN per Guardare tutte le partite : La lunga attesa estiva è terminata, tra pochissimi giorni la Serie A 2019-2020 di Calcio tornerà a infiammare i cuori degli italiani con la prima delle trentotto giornate che accompagneranno le diciannove squadre del massimo campionato fino a fine maggio. I campioni d’Italia della Juventus, guidati dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, andranno a caccia del nono sigillo tricolore consecutivo ma la concorrenza non starà certo a guardare, con ...

Guardare il calcio fa bene alla salute. Si ribalta l’immagine fantozziana della frittatona con rutto libero : L’Università di Leed, in Inghilterra, promuove il calcio come qualcosa che fa bene alla salute. Non il calcio giocato, intendiamoci. Si parla di quello guardato. Una buona notizia per gli uomini “divanizzati”, scrive libero, “i calciofili non per attività ma per osservazione, gli sportivi da salotto e tribuna, i devoti non praticanti del dio Pallone. Insomma, i pigri che giocano a calcio con le gambe degli ...

Calcio - gli appuntamenti di oggi : al via Bundesliga e Liga - dove Guardare le partite in tv : Un venerdì di metà agosto ricco di appuntamenti calcistici. In attesa del via della Serie A nel prossimo weekend, parte il terzo turno di Coppa Italia. Ad aprire sarà Genoa-Imolese alle ore 20,30. La gara si giocherà a Chiavari. Ma tanti sono i match di Calcio estero in programma in serata. Seconda giornata di Ligue 1. Impegno casalingo per il Lione, che riceve l’Angers. Dopo l’ottimo esordio sul campo del Monaco (0-3), ...

Guardare il calcio “allena” il cuore dei tifosi - può anche abbassare la pressione : L’aveva già dimostrato Nick Hornby con ‘Febbre a 90°’, una vittoria della squadra di calcio che si ama può cambiare la vita. Ora uno studio ha evidenziato che tifarla dal vivo o davanti la tv è “un allenamento cardiaco simile a quello di una camminata veloce di 90 minuti“. La notizia che, forse, milioni di tifosi aspettavano da tempo, sudati e felici dopo una vittoria. Lo studio dell’Università di Leeds ha ...

Il 5G cambierà il modo di Guardare il calcio - anche allo stadio : La crisi del calcio italiano ormai è un luogo comune, ma ci sono dei numeri che ne danno le dimensioni e che fanno riferimento alla partecipazione del pubblico a quel rito collettivo un tempo indiscutibile che è la partita di campionato. Di fronte alla crescita esponenziale in mercati come quello statunitense e quello polacco, il pubblico italiano negli stadi non è praticamente mutato negli ultimi 15 anni, segno che anche gli investimenti ...