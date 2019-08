Formula 2 | Mick Schumacher a cuore aperto | “mai avuto un piano B | il mio cognome va oltre

Formula 2 - il team principal Prema avvicina Mick Schumacher alla Formula 1 : “alla fine della stagione…” : Interrogato sul futuro di Mick Schumacher, il team principal della Prema non ha nascosto che a fine stagione si discuterà del passaggio del tedesco in Formula 1 La prima vittoria in Formula 2 è finalmente arrivata, Mick Schumacher ha rotto il ghiaccio in Gara-2 a Budapest, dominando dall’inizio alla fine la corsa e tagliando il traguardo davanti a Matsushita e Sette Camara. AFP/LaPresse Una prova di forza non indifferente, che ha ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 per il 20enne figlio di Michael. Il successo a Budapest in gara-2 : È arrivata la prima vittoria in Formula 2 per Mick Schumacher. Il pilota 20enne del Team Prema, figlio del 7 volte campione del mondo (5 con la Ferrari) Michael Schumacher, già membro della Ferrari Driver Academy, ha trionfato a Budapest in gara-2, precedendo Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. Il tedesco, campione in carica della terza serie europea, nelle ultime uscite aveva mostrato importanti segnali di crescita che l’hanno ...

Formula 1 - c’è uno Schumacher in pista ad Hockenheim : Mick al volante della F2004 15 anni dopo papà Michael : Il figlio del Kaiser ha portato in pista ad Hockenheim la F2004 con cui papà Michael vinse 15 anni fa il settimo titolo mondiale Giornata speciale ad Hockenheim, prima delle qualifiche del Gp di Germania infatti Mick Schumacher è sceso in pista sul tracciato tedesco al volante della F2004, la monoposto con cui papà Michael vinse 15 anni fa il suo settimo titolo mondiale. Un’emozione grandissima per il figlio del Kaiser, deciso a ...

Formula 1 - Sebastian Vettel gela l'entusiasmo : "Mick Schumacher? Non paragonatelo a papà" : A Mick Schumacher «è giusto dare il tempo di cui ha bisogno. Ma le sue prestazioni non devono essere paragonate a quelle di altri piloti, soprattutto suo padre. Questa è un’epoca diversa». Così Sebastian Vettel alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Germania, a proposito del giovane conn

Formula 2 - Mick Schumacher non si nasconde : “spero di approdare presto in Formula 1 - incrocio le dita” : Il figlio del sette volte campione del mondo ha ammesso di sognare l’approdo in Formula 1 nei prossimi anni Ha iniziato quest’anno una nuova avventura in Formula 2 con il Team Prema, dopo aver vinto la scorsa stagione il titolo europeo di Formula 3. Mick Schumacher sta bruciando le tappe, ma per approdare in Formula 1 ancora un po’ di tempo deve trascorrere. AFP/LaPresse Nonostante sia consapevole di dover fare ancora ...

Formula 2 - Sette Camara vince la Sprint Race in Austria : Mick Schumacher sfiora il podio dopo una bella rimonta : Il pilota brasiliano vince la prima gara in questa stagione, precedendo Luca Ghiotto e Nyck de Vries Sergio Sette Camara vince la Sprint Race del Gp d’Austria di Formula 2, centrando il secondo successo nella categoria dopo quello ottenuto a Spa Francorchamps nel 2017. Dietro il brasiliano si piazza un super Luca Ghiotto, riuscito a confermare la seconda posizione della Feature Race dopo essere scattato dalla settima casella sulla ...