E' ora disponibile la demo di NBA 2K20 assieme ad un nuovo trailer

L'offerta da 5 - 99 euro con 50 GB di ho. Mobile è ancora disponibile : ecco come attivarla : ho. Mobile tira fuori gli artigli e rilancia un'offerta a dir poco incredibile, attivabile da chiunque effettui la portabilità del proprio numero da Iliad o da un operatore virtuale.

Il collegamento DeX di Samsung Galaxy Note 10 è ora disponibile su Windows e MacOS : Dex per computer è disponibile su Windows e MacOS: permette ai possessori di Samsung Galaxy Note 10 e 10+ di utilizzare Dex sul proprio computer e consente persino di trasferire file con drag-and-drop fra Linux/Android (che girano su Note 10) e Windows/MacOS.

Apple Music è ora disponibile per i dispositivi Alexa : Tutti i dispositivi che supportano l’assistente vocale di Amazon possono ora riprodurre i contenuti di Apple Music

Il ricordo della Sorbona per Simon Gautier : "Era un combattente coraggioso - brillante e disponibile. Lavorava per pagarsi gli studi" : “brillante e disponibile”, così La Sorbona ricorda il suo studente Simon Gautier, 27enne francese morto cadendo in un dirupo in Cilento. Per il relatore della sua tesi, lo studente morto in Italia durante un’escursione, “era una persona molto coraggiosa”.In un comunicato, la Sorbona ricorda che Sion era “dottorando in Storia dell’arte e dell’archeologia” presso il Centro André ...

Remnant From The Ashes : lo shooter dei creatori di Darksiders è ora disponibile : Remnant From The Ashes è il nuovo shooter targato Gunfire Games (i creatori della saga di Darksiders) ed è disponibile da oggi su console e PC. Il gioco propone dungeon generati proceduralamente in cui l'obiettivo del giocatore (da solo o con altri 2 amici) sarà quello di eliminare ogni resistenza nemica, sarà inoltre presente un sistema di progressione che consentirà la creazione di equipaggiamento ed armi, la capacità di reclutare commercianti ...

Fq Millennium - il mensile diretto da Peter Gomez ora disponibile anche sulla app Mia : FQ Millenium anche in versione digitale. Le inchieste, i reportage e gli approfondimenti prodotti dal mensile diretto da Peter Gomez, da agosto anche online. Due i modi per accedere ai contenuti e sfogliare il pdf: tramite lo shop online, oppure scaricando l'applicazione Mia – Il Fatto Quotidiano. È possibile acquistare il mensile in singola copia digitale al prezzo di 2,99 euro, oppure sottoscrivere un abbonamento annuale, con tutti ...

Provate subito Google Go - che ora è disponibile in tutto il mondo : Google Go è la versione ottimizzata e più leggera dell'applicazione Google per le ricerche ed è pensata per quei mercati emergenti dove gli smartphone posseggono prestazioni mediocri e ci sono reti internet lente.

Gamescom 2019 : l'esperienza interattiva Erica è ora disponibile su PS4 : A sorpresa Sony e lo studio di sviluppo Flavourworks hanno annunciato che l'esperienza interattiva Erica è già disponibile per il download su PlayStation Store.In Erica vi immergerete in un'esperienza cinematografica unica in cui ogni scelta impatta profondamente sulla storia del gioco. Godetevi la tecnologia pionieristica di live action, in cui il vostro smartphone vi consente di interagire con il mondo di Erica. Eseguite azioni come sfogliare ...

Here Be Dragons è ora disponibile in Accesso Anticipato con il suo stile artistico peculiare : Se stavate cercando un gioco a turni strategico con cui dilettarvi nelle ultime calde giornate di agosto, dovete sapere che Here Be Dragons è ora disponibile in Accesso Anticipato, e potrebbe proporvi un'esperienza interessante.Dallo stile grafico e artistico ispirato e peculiare, il gioco ripropone una versione rivisitata del celebre viaggio di Cristoforo Colombo quando partì alla scoperta del Nuovo Mondo. Ebbene, durante questo viaggio, ...

No Man's Sky : Beyond è ora disponibile : No Man's Sky: Beyond, l'importante aggiornamento gratuito tanto atteso dai fan, è ora finalmente disponibile.L'update Beyond è infatti disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco originale su qualsiasi piattaforma su cui è uscito, ed introduce una serie di importanti novità atte a modificare ulteriormente l'esperienza di gioco, arricchendola senz'altro.Con No Man's Sky: Beyond arriva infatti il supporto alla realtà virtuale, un ...

Overwatch : il nuovo eroe Sigma è ora disponibile : Un nuovo aggiornamento è da poco arrivato sui server live di Overwatch su PC e console. L'update, porta in scena il nuovissimo eroe Sigma, che diventa disponibile per tutti i giocatori.Sigma ha la capacità di lanciare e richiamare una barriera in qualsiasi direzione. Può anche assorbire proiettili e aggiungerli al conteggio complessivo. Il personaggio è in grado di scagliare telecineticamente una roccia gigante, che può stordire i nemici in base ...

Samsung DeX ora è disponibile come app per Windows e macOS : Samsung DeX si arma di una nuova app che è installabile sia su Windows, sia su macOS. Per ora funziona solo su Note 10 ma presto dovrebbero esserci novità interessanti anche per altri dispositivi.

Redmi Note 7 nella colorazione Moonlight White a breve disponibile in Italia : Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia della nuova variante cromatica per gli smartphone della serie Redmi Note 7: una tonalità di bianco che mette in risalto le linee della scocca e che prende il nome di Moonlight White. Presentato in Italia lo scorso marzo, Redmi Note 7, uno smartphone che rappresenta la perfetta combinazione tra design, hardware e prezzo, sta riscuotendo un enorme successo di vendita e di gradimento tanto che su Amazon ...