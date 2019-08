Così dopo 30 anni il Nord è sparito dal Parlamento Con la complicità della Lega

31enne gay prima adotta una bambina di 18 mesi e dopo solo due settimane la picchia Così tanto da ucciderla - per lui era satana : Un’accusa tremenda quella di aver picchiato brutalmente fino a provocarne la morte sua figlia adottiva di 18 mesi. Questa è l’accusa a cui ha dovuto rispondere il 31 enne Matthew Scully-Hicks. L’uomo, un istruttore di fitness gay che era nato in Cornovaglia ma poi si era trasferito in Galles, aveva deciso di adottare con il suo compagno una bimba d 18 mesi. Affidamento concesso. La coppia gay decise di andare a vivere con la piccola a ...

I messaggi del cast di Skam Italia dopo la cancellazione della serie : “Non può finire cosí” : Shock e rammarico, questi sono i sentimenti del cast di Skam Italia all'indomani dell'annuncio che la serie non sarebbe tornata per una quarta stagione. Una scelta presa improvvisamente da TIMVision, che già da diversi aveva fatto infuriare i fan. dopo aver acquistato in esclusiva i diritti della serie fenomeno dell'anno, la piattaforma tardava ad annunciare il rinnovo. La produzione di Skam Italia sembrava però fiduciosa, pertanto mancava solo ...

“La più grande marchetta dopo il Big Bang” : Frankie hi-nrg travolto dalle polemiche per la partecipazione - lui risponde Così : “La più grande marchetta dopo il Big Bang”: così è stata definita la partecipazione di Frankie hi-nrg alla tappa del Jova Beach Party, il concerto che Jovanotti ha tenuto lo scorso 3 agosto a Fermo. I suoi fan non hanno gradito infatti la sua collaborazione con Lorenzo Cherubini perché, dicono, sono due artisti con stili e visioni molto diverse tra loro e in passato non si sono risparmiati critiche. La questione ha scatenato polemiche e un ...

Val Kilmer torna in pubblico dopo il cancro. Si è mostrato Così : Nel 2017 l’attore aveva ufficializzato la sua malattia e prima di allora, Val Kilmer aveva sempre negato di essere malato. Poi non è più riuscito a tenere il segreto e ha detto tutto. È stato proprio l’attore, durante una chiacchierata con i fan attraverso il sito di social news e intrattenimento Reddit, a svelare di essere stato malato. Ora Kilmer pare stia meglio ed è tornato ufficialmente in pubblico. Qualche giorno fa ha accettato anche di ...

“La più grande marchetta dopo il Big Bang”. Frankie hi-nrg criticato per la partecipazione al JovaBeachParty. Lui risponde Così : Frankie hi-nrg oltre a dover rispondere sui social alle critiche degli haters deve far fronte anche a quelle dei sui fan (o presunti tali). Questa volta l’oggetto della critica è la partecipazione del rapper di Quelli che benpensano alla tappa di Fermo del 3 agosto del Jova Beach Party. I fan non hanno gradito la collaborazione sul palco di Jovanotti e Frenkie hi-nrg, due artisti con visioni artistiche distinte e che in passato ...

Carolyn Smith è morta - la giurata di Ballando con le Stelle - dopo un po’ risponde Così… : Una ballerina americana famosissima nel suo paese che poi lo è diventata anche in Italia grazie al suo fondamentale apporto al programma Ballando con le Stelle da giurata. Carolyn Smith non ha mai nascosto di lottare da anni contro un tumore. Ma la sua malattia non le ha mai tolto il sorriso e la sua voglia di condividere con tutti i suoi fan il percorso che sta intraprendendo per sconfiggere il cancro. In questi ultimi giorni però si ...

Renzi chiede sfiducia a Salvini. Zingaretti - Così lo aiutiamo. Il Pd pensa anche a dopo Mattarella : La possibile crisi di governo riapre la discussione nel Pd, i Renziani partono alla carica chiedendo che venga presentata subito una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini, ma il segretario Nicola Zingaretti frena, durante una riunione con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e con la vice-presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi. Il leader Pd è convinto che la mossa possa favorire la ricomposizione di una maggioranza ormai a un ...

Belen Rodriguez - dopo la foto al Lato B stende tutti i fan. Si gira - è Così : pazzesca e senza filtri : In vacanza a Ibiza, Belen Rodriguez sta dando spettacolo su Instagram pubblicando con cadenza quotidiana o quasi selfie e foto in bikini. Fisico esplosivo, abbronzatura al top e pose da diva, quale in effetti è. Ma a volte la bella argentina stupisce, come quando dopo una serie di scatti al cardiopa

De Laurentiis saluta Maggio un anno dopo : “Sei nella storia - meritavi un saluto Così” : Poco più di un anno fa Maurizio Sarri non gliel’aveva permesso, ci ha pensato Aurelio De Laurentiis a rimettere le cose a posto. Christian Maggio ha avuto ciò che meritava, un addio come si deve ai colori azzurri 14 mesi dopo Napoli-Crotone e davanti a tantissimi tifosi. Osannato all’ingresso in campo per il riscaldamento, Maggio poco prima del fischio d’inizio ha ricevuto belle parole prima dall’addetto stampa Guido ...

Tiro a volo - Mondiali 2019 : Diana Bacosi CAMPIONESSA DEL MONDO! L’iride dopo l’Olimpo : è tra le leggende più grandi! : Abbiamo ancora negli occhi l’oro conquistato agli European Games, ed ecco che Diana Bacosi si mette al collo un’altra medaglia del metallo più prezioso, questa volta ben più pesante: chiusura col botto per i colori azzurri ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda, con la vittoria dell’italiana nello skeet femminile. Diana Bacosi, CAMPIONESSA olimpica in carica (a Rio sconfisse in un duello rusticano tutto italiano Chiara ...