Classica di Amburgo 2019 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Domenica prenderà il via la 24esima edizione delladi, habitué agostana del circuito World Tour. In passato prova di Coppa del Mondo, la gara in linea tedesca, resta, tutt’oggi, una delle corse più ambite dai migliori sprinter del momento. Negli ultimi anni, infatti, questa competizione ha avuto come trionfatori corridori del calibro di Elia Viviani, vincitore uscente delle ultime due edizioni, Caleb Ewan, Alexander Kristoff ed Andé Greipel. L’Italia, oltretutto, detiene il record di vittorie avendo conquistato il successo 8 volte su 23. La prima fu l’edizione inaugurale del 1995, vinta da Rossano Brasi. In seguito, timbrarono il cartellino Mirco Celestino nel 1999, Gabriele Missaglia nel 2000, Paolo Bettini nel 2003, Filippo Pozzato nel 2005, Alessandro Ballan nel 2007 e, come detto in precedenza, Elia Viviani nel 2017 e nel 2018. Elia Viviani ...

