Boschi contro Salvini | Io sarò una mummia | ma lui mi sembra imbalsamato

Boschi-Salvini - scontro su Twitter : "Io una mummia?" E posta una foto in bikini : La deputata Dem risponde al vicepremier, pubblicando uno scatto con delle sue amiche in spiaggia: "Saluti dal sarcofago"

Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini : "Un imbroglione che non fa nulla" - la Lega se la ride : "Il caso Russia? Un film assurdo di spionaggio. La Boschi e Renzi hanno chiesto una mozione di sfiducia ma è il caso che espatrino per il bene di questo Paese". Rispondeva così Matteo Salvini durante un comizio della Lega su quello che è un caso, per il Pd, ancora meritevole di discussione. Proprio

Il Pd contro Salvini per l'utilizzo della moto d'acqua della polizia . Boschi : "Agenti non sono baby sitter" : “I mezzi delle forze dell’ordine servono a garantire la sicurezza di tutti noi e non servono a far divertire i parenti dei ministri, in questo caso del ministro dell’Interno. La notizia del figlio del ministro Salvini che usa una moto d’acqua della polizia è inaccettabile, ed è un atteggiamento inaccettabile”. Lo dice in Aula alla Camera, durante gli interventi di fine seduta, il deputato Pd Emanuele ...

Boschi : "Salvini scatena odio sui social contro di me" : La deputata del PD Maria Elena Boschi ha osato presentare una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini. Apriti cielo! Il ministro l'ha eletta a suo nuovo bersaglio preferito e, come ha fatto mille volte per Laura Boldrini, per Carola Rackete, ma anche per donne dello spettacolo e semplici cittadine che hanno espresso una critica o esposto uno striscione contro di lui, ha subito sguinzagliato i suoi segugi, ossia i suoi follower, la Bestia di ...

Scontro tra Salvini e Boschi : 'Hai il coraggio di parlare?' - 'Ne ho il diritto - bacioni' : Maria Elena Boschi, dopo lo Scontro di alcuni giorni fa con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, si è scontrata ora direttamente con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. A scatenare la polemica però, in questa occasione, è stato proprio Salvini, che ha commentato l'intenzione dell'ex Ministro del Pd di presentare una mozione di sfiducia contro di lui lui. Subito dopo è arrivata la replica della Boschi stessa. Salvini attacca la Boschi Maria ...

Scontro tra Taverna e Boschi : 'Vai a fare la saldatrice' - 'Io sono avvocato - lei non so' : Uno Scontro abbastanza aspro si è avuto tra PaolaTaverna del Movimento 5 Stelle e Maria Elena Boschi del Partito Democratico. La polemica, esplosa tramite social, è girata intorno al tema del lavoro e del reddito di cittadinanza. Tutto è cominciato con un tweet della Boschi, a cui poi la Taverna ha subito ribattuto. Seppur senza sfociare in veri e propri insulti, la tensione è stata alta e le parole utilizzate abbastanza forti. Entrambe, in ...

Maria Elena Boschi furiosa : "Ma chi controlla le notizie? E' una idiozia assoluta"

Maria Elena Boschi infuriata. L'ex ministra, solitamente molto pacata nelle reazioni social, stavolta si è lasciata andare e ha commentato una notizia, uscita in agenzia, secondo la quale starebbe per ...