11 outtakes di All Hope Is Gone degli Slipknot diventeranno un album | Shawn Crahan | “È il

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2019) AllIsè l'del dolore e della frustrazione, essendo l'ultimo disco registrato insieme al compianto bassista Paul Gray. Tutto ciò che è venuto dopo fu ferocemente criticato come il declino della band, dal momento che tutto ciò che venne dopo Psychosocial si scontrò con la reazione negativa di un pubblico con enormi aspettative disattese secondo la critica. Sotto i fumi del meritato successo di We Are Not Your Kind il percussionista"Clown", in un'intervista rilasciata a Loudwire, ha dichiarato che esiste ancora un mondo che continua dopo AllIs. La band, infatti, ha selezionato 11che verranno rilanciati in un vero e propriocon l'intento di recuperare tutto il materiale lasciato in sospeso dopo l'ultimo disco registrato con Paul. Era il 2008, e 11 anni dopo si può parlare di un vero e proprio regalo ai ...

OptiMagazine : 11 outtakes di All Hope Is Gone degli @slipknot diventeranno un album, @MShawnCrahan: 'È il momento giusto'… - RootsHighway : #TheMinus5 un disco per esorcizzare la malattia, pieno di riferimenti, tra l’ironico e il commosso, all’esperienza… -