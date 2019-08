Rio de Janeiro | 16 persone in ostaggio su un bus | sequestratore ucciso dai cecchini

Brasile - uomo sequestra bus a Rio de Janeiro con 37 persone a bordo e minaccia di dare fuoco al mezzo : ucciso dalle forze speciali : È stato ucciso dai cecchini delle forze speciali brasiliane l’uomo che, a Rio de Janeiro, aveva sequestrato dalle 6 del mattino locali un autobus con 37 persone a bordo, minacciando di dargli fuoco. A riferirlo è stato il portavoce della polizia militare, Mauro Fliess. Nessun ostaggio sarebbe rimasto ferito, mentre alla fine si è scoperto che l’attentatore aveva con sé una pistola giocattolo. Al momento del sequestro, aveva ordinato ...

Rio de Janeiro - narcos tenta di evadere dal carcere travestendosi da sua figlia : preso : La Polizia di Rio de Janeiro, in Brasile, ha arrestato e trasferito in una struttura di massima sicurezza il noto narcos brasiliano Clauvino da Silva. L'uomo, secondo quanto riporta la stampa internazionale, negli scorsi giorni ha tentato di evadere dal carcere "Bangu 3", dove era detenuto ormai da diverso tempo. Il soggetto ha messo in atto un piano che i media hanno definito davvero da film: infatti, per sfuggire a qualsiasi controllo, si è ...

Terrore a Rio de Janeiro - grande onda si abbatte all’improvviso sulla spiaggia : bagnanti in fuga - genitori si precipitano a salvare i bambini [FOTO e VIDEO] : Momenti di Terrore per i bagnanti di una spiaggia di Rio de Janeiro. Centinaia di persone si stavano godendo il sole e la sabbia della spiaggia Praia do Forte a Cabo Frío, quando sono stati sorpresi da una grande onda. Nelle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo, i terrificanti momenti in cui la gente è stata costretta a fuggire per mettersi in salvo dalla grande onda. Tantissime le persone ...