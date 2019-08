Open Arms, migranti si gettano in mare

Moltia bordo dellahanno cominciato a gettarsi in,per cercare di raggiungere l'isola di Lampedusa,distante 700 metri.Un mezzo della Guardia Costiera si dirige verso la nave per recuperare le persone in acqua "Nelle prossime ore" il governo di Madrid offrirà una soluzione alla,da 19 giorni incon circa 100a bordo. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola Robles. E' "un'emergenza umanitaria", la Spagna "non si girerà dall'altra parte come fa il ministro Salvini".(Di martedì 20 agosto 2019)