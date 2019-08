Governo | Pizzarotti | ‘Conte in parte condivisibile | ma dove era fino a ieri?’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Ho apprezzato alcuni passaggi del discorso del presidente Giuseppe Conte: investire sull’istruzione, riconoscersi nell’europeismo, tutelare i diritti; poi la critica forte al sovranismo, il rispetto delle istituzioni. Cose che diciamo da tempo con semplicità disarmante”. Lo dice Federicodi Italia in Comune. “Ma sono francamente sorpreso e confuso: il Conte di oggi un discorso così istituzionale, a tratti, non lo avrebbe mai fatto un anno fa, quando il suonasceva sul fuoco dell’antieuropeismo, sull’Impeachment al Presidente Mattarella, sul populismo spinto che aizzava le piazze contro i ‘nemici” dell’Italia. Mi chiedo se pensava le stesse cose prima che Salvini preannunciasse la crisi di”.“a ieri andava tutto bene? Ricordo, tra ...

