Empire of Sin | Nuovo Gameplay Trailer alla Gamescom 2019

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 20 agosto 2019) Paradox Interactive e Romero Games hanno oggi pubblicato undidiof Sin, il lorogioco strategico ambientato nella Chicago degli anni ’20. Dai un’occhiata alle nuove funzionalità del gioco, tra cui la gestione dell’impero della tua organizzazione criminale, il combattimento tattico a turni e altro ancora. Inof Sin, i giocatori costruiscono il proprio spietato impero criminale nei panni di uno dei 14 boss che si sfidano a gestire il malvagio mondo sotterraneo del crimine organizzato. Con condizioni di partenza generate casualmente, i giocatori dovranno adattarsi per sopravvivere e fare tutto il necessario per sopravvivere, per sconfiggere e superare in astuzia gli avversari.of Sin sarà disponibile per PC, Mac, Switch, Xbox e PlayStation 4 nella Primavera del 2020.of Sin, il gioco di strategia ...

