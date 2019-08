È finita tra Selvaggia Roma e Luca Muccichini | “Ho fatto la scelta giusta | lui non è

Morte Gimondi - la straziante lettera della figlia Norma : “ora riposa papà - questa tappa è finita…” : La figlia di Felice Gimondi ha voluto dedicare una lettera al proprio padre, scomparso pochi giorni fa in seguito ad un infarto L’intero mondo del ciclismo piange la scomparsa di Felice Gimondi, venuto a mancare pochi giorni fa per via di un infarto che non gli ha lasciato scampo durante un bagno a Giardini Naxos. Una perdita pesantissima per la moglie e le due figlie, legatissime al padre e profondamente addolorate in questi giorni ...

Processione religiosa finita in rissa - donna incrocia tra la folla il marito abbracciato all’amante : E’ successo il finimondo a una Processione religiosa a Lima in Perù. Il Perù è un paese molto credente dove si susseguono le processioni religiose. In una di queste una donna ha incrociato tra la folla a Lima il marito in compagnia di un’altra donna. I due erano in atteggiamenti inequivocabili, lui abbracciava lei. La donna ha chiesto spiegazioni al marito che non sono state esaustive e in pochissimi minuti si è passati dalle parole ai ...

Beach volley - Nazionale. finita l’avventura in coppia di Alex Ranghieri e Marco Caminati : entrambi deferiti alla procura federale : Un inizio dirompente, quattro anni fa, in un torneo disputato quasi per caso a Lucerna e vinto in modo clamoroso, un finale altrettanto imprevedibile, dopo nemmeno due anni di avventura di coppia e con un futuro incerto per entrambi. Alex Ranghieri e Marco Caminati non giocheranno più assieme e non è un addio indolore quello fra due dei giocatori più forti e titolati del Beach volley azzurro: da una parte Ranghieri che ancora una volta non ...

Beach volley - Nazionale. finita l’avventura in coppia di Alex Ranghieri e Marco Caminati : entrambi deferiti alla procura federale : Un inizio dirompente, quattro anni fa, in un torneo disputato quasi per caso a Lucerna e vinto in modo clamoroso, un finale altrettanto imprevedibile, dopo nemmeno due anni di avventura di coppia e con un futuro incerto per entrambi. Alex Ranghieri e Marco Caminati non giocheranno più assieme e non è un addio indolore quello fra due dei giocatori più forti e titolati del Beach volley azzurro: da una parte Ranghieri che ancora una volta non ...

La crociera in Croazia finita in tragedia : monossido di carbonio nel sangue dei turisti : Eseguita l'autopsia sul corpo dell'ad di Tuodì Eugenio Vinci: da stabilire se è morto per l'avvelenamento o per la caduta in bagno durante il malessere

Jeremy Meeks : è finita la relazione tra il “modello galeotto” e l’ereditiera Chloe Green : Stavano insieme da due anni The post Jeremy Meeks: è finita la relazione tra il “modello galeotto” e l’ereditiera Chloe Green appeared first on News Mtv Italia.

È finita davvero tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Svelato il ruolo di Giorgio Tambellini : Amore finito tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, ora è tutto ufficiale, i due si sono lasciati. S’erano incontrati, piaciuti e innamorati durante il Grande fratello 2019 condotto da Barbara D’Urso ma la loro relazione non è riuscita a sopravvivere all’estate nonostante l’evidente passione travolgente che li legava. A proclamarlo ufficialmente è lo stesso Gennaro che, attraverso Instagram, ha dichiarato pubblicamente ...

UK - litiga con la compagna e crede che tra loro sia finita : 38enne si toglie la vita : Una terribile tragedia familiare si è verificata negli scorsi giorni nel Regno Unito, precisamente a Dartford, una cittadina della contea del Kent, dove un uomo di 38 anni, Quentin Lane, si è improvvisamente tolto la vita nell'abitazione in cui viveva con la sua compagna. Secondo quanto riportano i media internazionali, l'uomo ha compiuto il folle gesto dopo aver litigato con la donna: il motivo dell'alterco sarebbe stato il loro matrimonio. La ...

La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è finita? Lui confida : Mi ha lasciato lei da un mese : La love story tra l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sarebbe arrivata al capolinea. La notizia sulla presunta rottura è giunta dell'ex tronista di Uomini e Donne, il quale ha scritto su Instagram che la Henger l'avrebbe "lasciato da un mese". Oramai è da mesi che il rapporto dell'ex coppia procede altalenante, in un alternarsi di periodi di guerra e pace tra i due. Le ultime notizie, che ci ...

Strage Bologna - Bonafede : “Da Stato negligenza decennale. Ricerca colpevoli non è finita” : “Più volte sono Stato ringraziato per la mia presenza qui. Permettetemi di dire che la mia presenza qui è doverosa e non è niente di speciale. È speciale il fatto invece che voi mi permettiate di essere qui nonostante la negligenza decennale dello Stato rispetto alla Strage che ha interessato i vostri cari e tutto lo Stato italiano”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rivolgendosi ai familiari delle vittime della ...

Eutanasia - la battaglia non è ancora finita. E adesso la nostra unica forza è la vostra : “Come è finita?”, mi sento chiedere di questi tempi da sconosciuti o da vecchi amici che si sono emozionati per Dj Fabo, che si sono appassionati con il mio processo, che hanno sentito di giudici che mi imputavano reati e di altri che mi volevano assolvere. Ma poi… com’è finita? Non è ancora finita. E c’è bisogno di ciascuno di voi perché non finisca male. La Corte costituzionale ha spiegato perché condannare fino a ...

Simona Togni conferma : "La storia tra me e Panucci è finita" - : Marco Gentile La storia d'amore tra Simona Togni, insegnante di Ballando con le Stelle e Cristian Panucci è finita: "Confermo ma non voglio rilasciare altre dichiarazioni" Cristian Panucci è un ex calciatore, di ruolo terzino destro, che in carriera ha vestito diverse maglie tra cui quelle di Milan, Roma, Inter e Real Madrid. L'ex ct dell'Albania ha vinto tutto in carriera da giocatore: due Champions League, una Supercoppa Europea, ...

Ballando - è finita tra Samanta Togni e Cristian Panucci : L’estate calda delle coppie nate tra grazie alle danze di Ballando con le Stelle, continua. Per un amore che nasce e cresce, quello tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, c’è un amore che finisce, quello che ha unito la ballerina Samanta Togni e l’ex calciatore Cristian Panucci. Le voci si rincorrevano da tempo e ora è arrivata la conferma direttamente dall’insegnante di Ballando, che rispondendo a una precisa domanda del settimanale DiPiù ha ...

Budapest che sognava il capitalismo ed è finita tra le braccia di Viktor Orbán : La rivoluzione del 1956. L’effetto Cernobyl. E la definitiva implosione di un regime in putrefazione. Lo scrittore András Forgách riflette sulle lotte e gli ideali di ieri. E sul potere autoritario di oggi Eroina, fame, malattie: i dannati di Livezilor dove morì il sogno operaio " "Io, in quelle riunioni carbonare in Polonia in cui ho visto il comunismo sgretolarsi" " Quando Slobodan Milosevic recitò l’orazione funebre per la Jugoslavia " ...