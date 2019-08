Ranking ATP – Fognini fuori dalla top ten | il trionfo a Cincinnati regala a Medvedev un

Tennis - Ranking ATP (19 agosto) : Novak Djokovic al comando - Fabio Fognini esce dalla top ten. Balzo di Medvedev : Novak Djokovic si conferma in testa al Ranking ATP. Il serbo comanda agevolmente la classifica internazionale di Tennis con 11.685 punti, 3740 in più rispetto allo spagnolo Rafael Nadal che insegue a debita disanza precedendo lo svizzero Roger Federer di circa mille lunghezze. Quarto posto per l’austriaco Dominic Thiem, il grande salto della settimana è stato compiuto dal russo Daniil Medvedev che, grazie al trionfo di Cincinnati, è salito ...

Ranking ATP – Djokovic numero 1 per la 40ª settimana consecutiva - Fognini rientra in top ten : la nuova classifica maschile : Djokovic nettamente al comando, Fognini torna in top ten: la nuova classifica ATP Così come la classifica femminile, anche in quella maschile di tennis si registrano alcune variazione nella top ten: per quanto riguarda gli italiani, Fognini torna in decima posizione, mentre Tsitsipas lascia il suo quinto posto a Nishikori, scivolando in settima posizione, alle spalle di Zverev. Invariata la top 4, con Djokovic al comando per la 40ª ...

Tennis - Ranking ATP (12 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini torna nella top-10 : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Da par suo Rafa ha rafforzato la seconda posizione grazie al successo nel Masters 1000 a Montreal. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, il giapponese Kei Nishikori, il tedesco Alexander Zverev (che guadagnano ...

Tennis - Ranking ATP (5 agosto) : Djokovic in vetta - Fognini fuori dalla top-10 - Sinner scala la classifica : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, vincitore a Kitzbühel, il greco Stefanos Tsitsipas, che guadagna una posizione rispetto a sette giorni fa (semifinalista nell’ATP di Washington), il giapponese Kei ...

Tennis - Lorenzo Sonego scala il Ranking ATP! La nuova classifica e le prospettive dopo la semifinale di Kitzbuehel : Lorenzo Sonego tornerà tra i primi cinquanta del mondo del ranking ATP. Il Tennista piemontese è in semifinale nel torneo ATP di Kitzbuehel ed al momento si trova in 46esima posizione, eguagliando quella che sarebbe la sua miglior classifica. Il nativo di Torino è risalito attualmente di ben dieci posizioni e può anche sognare di raggiungere la Top-40. Sarà necessario vincere, però, il torneo di Kitzbuehel. Non un’impresa facile per ...

Ranking ATP – Djokovic al comando - Fognini torna in nona posizione : la nuova classifica mondiale : Djokovic si conferma numero 1 della classifica mondiale maschile, Fognini guadagna una posizione: il nuovo Ranking ATP E’ ancora Novak Djokovic a guidare la classifica mondiale di tennis maschile: il tennista serbo è il numero 1 del Ranking ATP per la 38ª settimana consecutiva, con 4.470 punti di vantaggio su Rafa Nadal, secondo. Completa il ‘podio’ Roger Federer, terzo alle spalle del maiorchino, seguito da Thiem, Zverev ...

Tennis - Ranking ATP (29 luglio) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini nella top-10 : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano il roster della top-10 l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco Alexander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas, il giapponese Kei Nishikori, il russo Karen Khachanov, l’italiano Fabio Fognini e l’altro ...

Tennis - Ranking ATP aggiornato (22 luglio) : Sinner entra nei top200. Fabio Fognini resta fra i primi 10 : Si apre con il solito Novak Djokovic al comando, la settimana del Ranking ATP. Non è successo molto nei giorni scorsi, dopo quanto visto a Wimbledon, con i big tutti a riposo e diversi tornei che hanno regalato qualche punto ai protagonisti del circuito Tennistico mondiale. Il margine tra il numero uno del mondo e gli inseguitori rimane amplissimo, con Roger Federer che si è comunque portato a poco meno di 500 punti da Rafa Nadal per il secondo ...

Nuova classifica ATP – Fognini aggiorna il suo best Ranking - Djokovic conferma il primato dopo il successo di Wimbledon : Il tennista ligure sale in nona posizione, avvicinandosi all’ottava di Khachanov, distante solo 115 punti. In testa sempre Djokovic, seguito da Nadal e Federer Il successo di Wimbledon conferma la leadership di Novak Djokovic, che continua a comandare la classifica ATP con 12.415 punti. Il serbo veleggia indisturbato in testa al ranking, con oltre 4000 punti di vantaggio su Rafa Nadal, incalzato a sua volta da Roger ...

Tennis - Ranking ATP (15 luglio) : Fabio Fognini sale al numero nove! Comanda sempre Novak Djokovic : Novak Djokovic si conferma in vetta al Ranking ATP, sempre davanti a Rafael Nadal e a Roger Federer, con lo svizzero che si è comunque ulteriormente avvicinato allo spagnolo. Rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica c’è stato un solo cambiamento nella Top-10: esce Kevin Anderson, che non ha confermato la finale di Wimbledon dello scorso anno, ed entra il russo Daniil Medvedev, per la prima volta tra i primi dieci del ...

Wimbledon 2019 - Matteo Berrettini fra i primi 20 nel Ranking Atp! Il romano vola in classifica : tutte le prospettive : Signore e signori, questo è un giocatore in cui si può credere. Matteo Berrettini scaccia i fantasmi del precedente di Roma e supera in cinque set nel terzo turno di Wimbledon l’argentino Diego Schwartzman. Una vittoria di grinta e determinazione, annullando match point e rimanendo sempre con la testa “giusta”. Una prova di maturità per Matteo che a Londra ha fatto vedere quest’oggi, davvero, di che pasta è fatto. I ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini scala il Ranking ATP! La nuova classifica del ligure e le proiezioni : Due vittorie al quinto set veramente importanti, quelle conseguite da Fabio Fognini nei primi due turni del torneo di Wimbledon per l’edizione 2019. Il ligure, dopo aver superato l’americano Frances Tiafoe, sopravvive anche a un altro specialista dei terreni veloci, l’ungherese Marton Fucsovics. Con questo approdo al terzo turno, il quinto in carriera ai Championships, Fognini mette un ulteriore mattoncino sulla propria ...

Wimbledon 2019 - Matteo Berrettini può scalare il Ranking ATP! La nuova classifica del romano e le proiezioni : Con il terzo turno conquistato a Wimbledon grazie alla vittoria sul cipriota Marcos Baghdatis, Matteo Berrettini è certo di guadagnare punti rispetto a un anno fa, quando terminò la sua corsa al secondo match per mano del francese Gilles Simon. Il ranking, per il momento, non fa registrare alcuna variazione di rilievo: stando così le cose, il romano dovrebbe rimanere al numero 20, con fluttuazioni causate dai giocatori che si trovano dietro di ...

Tennis - Ranking ATP (1° luglio) : Novak Djokovic comanda - Fabio Fognini n.10 e leader azzurro - Sonego scala la classifica : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis, nel giorno in cui Wimbledon avrà inizio. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (che punta alla nona corona ai Championships), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...