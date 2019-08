Open Arms | Toninelli prova a sbloccare lo stallo | “Portiamo noi i migranti in Spagna”

La Open Arms verso la Spagna. Toninelli : "Li portiamo con navi italiane" : Giovanna Stella Toninelli fa sapere che la Guardia Costiera porterà i 107 migranti a bordo della ong: "Ma togliete la bandiera alla nave" La vicenda della Open Arms si fa sempre più intricata. Perché se da una parte Matteo Salvini continua a ribadire che i porti italiani restano chiusi e dall'altra Giuseppe Conte ha fatto sbarcare i minori - che poi non erano tutti minori - a bordo dell'imbarcazione, ora ci mette del suo il ministro ...

Toninelli a Open Arms : "Li portiamo noi" : 21.38 Dopo che la Open Arms ha "incredibilmente rifiutato" di essere accompagnata in Spagna dalla Guardia Costiera italiana "a questo punto facciamo un ulteriore passo in avanti:siamo disponibili a portare noi, con la nostra Guardia Costiera, nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti che sono a bordo" della nave Ong. Così il ministro dei trasporti Toninelli. "La Spagna però - aggiunge - faccia prima, a sua volta, un passo in ...

Open Arms - Toninelli offre navi della Guardia Costiera per portare i migranti in Spagna : “Ma Madrid tolga la bandiera a imbarcazione ong” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, offre le navi della Guardia Costiera italiana per trasportare i 107 migranti a bordo della Open Arms in un qualsiasi porto spagnolo offerto dal governo di Madrid. La proposta del Cinque Stelle arriva dopo che l’esecutivo di Pedro Sanchez ha offerto prima il porto di Algeciras, giudicato troppo distante, e poi quello di Minorca, con l’equipaggio della ong che, però, ha fatto sapere che le ...

Open Arms - l’annuncio di Toninelli : «Portiamo noi i migranti in Spagna» : L’Ong disponibile al trasferimento dei migranti a Minorca ma non c’è accordo sulle modalità. Alarm Phone: «Temiamo un nuovo naufragio con 100 morti»

Migranti : Alarm Phone teme una strage. Open Arms propone a Italia e Spagna aerei e traghetti per il trasferimento : Testimoni parlano di oltre 100 persone a bordo di una barca capovolta davanti alla Libia. Con destinazione Maiorca o Minorca, ancora non si sa come toccheranno la terraferma i 107 salvati dalla ong catalana

Open Arms - Legambiente denuncia Matteo Salvini per sequestro di persona e abuso d'ufficio : Non si placa il caso della nave Ong Open Arms, che batte bandiera spagnola, la quale nelle scorse settimane ha salvato oltre 100 migranti davanti alle coste della Libia. Al momento il natante, con tutto il suo carico umano a bordo, si trova a poca distanza da Lampedusa, ma non gli è permesso entrare in porto. Secca è stata infatti la decisione del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti a tali imbarcazioni, questo anche in ...

Alarm Phone : "Barcone capovolto - possibile nuovo naufragio con 100 morti" | Open Arms apre a Madrid : "Ma nessuna nave militare - o traghetto o aereo" : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms : offerta Spagna è sceneggiata : 15.55 "Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo a Madrid". Lo propone il presidente Open Arms, Gatti."Affittarlo viene 240 euro a testa.La soluzione Acquarius,l'anno scorso per una nave della guardia costiera,ne è costati 250mila, per l'altra non si sa nemmeno". E il fondatore di Open Arrm,Camps,risponde alle accuse della vicepremier spagnola Calvo che dice "non comprendere" il rifiuto."E una sceneggiata ...