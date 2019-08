L' avvertimento dell' Ingv | ?Lo Stromboli è in stato di apparente instabilità

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il direttore'Osservatorio etneospiega: "È un vulcano in attività e ciò determina un rischio vulcanico costante". "Loè instabile". A dirlo è Eugenio Privitera, direttore'Osservatorio etneo'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (), che spiega la tendenza del vulcano che lo scorso luglio ha eruttato, provocando diverse esplosioni.Lo, dopo le scorse esplosioni, "si è mantenuto indi, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali". E Privitera avverte: "È un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante". Il direttore'Osservatorio ha ricordato, in un video diffuso dall', le eruzionio scorso 3 luglio, spiegando cosa fosse successo: "C'è stata un'esplosione parossistica, che ha dato luogo a una colonna eruttiva alta ...

