Il re del Viminale

Le armi legali uccidono più della mafia : "Viminale dia numeri certi sulle licenze" : La propaganda securitaria non trova riscontro nei numeri forniti dal Ministero dell'Interno. C'è una sola emergenza: le armi...

Open Arms - il Viminale impugna la decisione del Tar : Il Viminale impugna la decisione del Tar del Lazio che permette a Open Arms di entrare nelle nostre acque territoriali. Matteo Salvini non ci sta e va al contrattacco, dando mandato all'avvocatura di Stato per impugnare la decisione del Tar a proposito del divieto di ingresso in acque territoriali per la Open Arms. Ma andiamo con ordine e partiamo dal primo agosto scorso, quando il ministro dell'Interno - insieme a quello della ...

Immigrazione - i dati del Viminale : sbarchi diminuiti del 79 - 6%. Scesa anche la spesa per l'accoglienza : Con il governo gialloverde il numero di immigrati arrivati nel nostro Paese è calato. Solo nell'ultimo anno gli sbarchi sono scesi del 79,6 per cento. A diminuire anche i rimpatri, che dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019, hanno registrato una flessione dello 0,7 per cento mentre quelli assis

Migranti - i dati del Viminale : nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79 - 6%. Calano anche i rimpatri : dimezzati quelli volontari : Calano gli sbarchi, scesi del 79,6%, ma Calano anche i rimpatri: dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019 sono diminuiti dello 0,7% mentre quelli volontari si sono più che dimezzati. Il Viminale ha diffuso in occasione di Ferragosto il dossier con i dati di un anno di attività, in cui sottolinea come, stando ai suoi numeri, gli arrivi sono passati da 42.700 a 8.691. I rimpatri, invece, sono scesi da 6.909 a 6.962 e ancora più marcata è la ...

Open Arms - Trenta non firma il divieto d’ingresso del Viminale : «La politica non può perdere l’umanità» : Il vicepremier della Lega: «Grillo e Renzi vogliono riaprire i porti». E firma un nuovo divieto d’ingresso. Il premier: devi soccorrerli, ci sono bambini

Migranti - la Open Arms nelle acque di Lampedusa | Trenta : non firmo divieto del Viminale in nome di umanità : L'imbarcazione, scortata da due navi militari, è ora monitorata dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria

Mare mosso e tensioni a bordo - 503 ancora senza ‘porto sicuro’. Una famiglia evacuata con ok del Viminale : Non sanno ancora se e dove potranno sbarcare i 503 tra uomini, donne e bambini soccorsi nelle ultime due settimane nelle acque del Mediterraneo da due Organizzazioni non governative. E, come previsto, le condizioni meteo stanno rapidamente peggiorando. Ogni momento e' buono per la possibile svolta, ma lo stallo per adesso resta totale e del "place of safety" garantito dalle leggi internazionali a qualsiasi naufrago non c'e' traccia: il ministro ...

Ocean Viking - la prova del nove. Fonti del Viminale : "Hanno ricevuto l'ok per sbarcare i migranti a Tripoli" : Vicino a una svolta il caso della Ocean Viking, la nave delle ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere bloccata nel Mediterraneo con a bordo 356 migranti soccorsi in mare in due missioni distinte e ravvicinate. Secondo Fonti del Viminale, l'imbarcazione battente bandiera norvegese ha ottenuto l

Bologna - respinto il ricorso del Viminale contro l’iscrizione all’anagrafe di richiedenti asilo. “Vittoria in tempi bui per democrazia” : Il ricorso è “inammissibile”. Così il tribunale collegiale di Bologna ha bocciato il reclamo del ministero dell’Interno che qualche mese fa aveva protestato contro l’ordinanza che aveva imposto al Comune di Bologna di iscrivere all’anagrafe una richiedente asilo, di fatto dimostrando le falle del decreto Sicurezza che le negava la residenza. Ad annunciarlo gli avvocati Antonio Mumolo e Paola Pizzi, dell’Associazione ...

Open Arms torna a chiedere un “porto sicuro”. No del Viminale : Ancora stallo per la questione della nave Open Arms, dopo sei giorni trascorsi nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro l'imbarcazione della ong spagnola Proactiva con a bordo 121 migranti in un comunicato ha fatto sapere che se la situazione a bordo si aggravasse entreranno in acque italiane. "Gli stati europei dimostrano il loro coraggio voltandosi dall'altra parte". Ha denunciato su twitter la ong tornando a chiedere un "porto sicuro ...

Terra dei fuochi - stretta del Viminale : «Più controlli e aziende chiuse» : Terra dei fuochi, infuria ancora la polemica. Nei giorni scorsi, dalle pagine del Mattino, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa aveva chiesto a Salvini di rafforzare i controllie fare la sua...